Rund firkant kunne ikke samle flertal

Halsnæs - 24. august 2019 kl. 04:06 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forud for tirsdagens møde i Udvalget for Ældre og Handicappede havde Ældrerådet indsendt et høringssvar, hvor man undrede sig over et projekt med den specielle titel »Den runde firkant«. Og det førte også til splittelse på udvalgsmødet, hvor afstemningen endte uafgjort 3-3!

Det skete, fordi udvalgsformand Thue Lundgaard (EL) stemte imod sammen med Venstres to medlemmer, og fordi Gitte Hemmingsen (DF) var fraværende uden afbud.

Inden forvirringen bliver total, så handler sagen om, at Visitationen i Halsnæs Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsministeriet om 2.356.499 kr. til et projekt om forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre. Projektet hedder »Den runde firkant - Én sammenhængende indsats fra myndighedens paragraffer til civilsamfundets relationer«. Formålet med projektet er at forene visitationens rekrutteringsgrundlag med frivilligområdets muligheder og tilbud, som det hedder i embedsmandssprog.

For at få de 2,3 mio. kr. til projektet over to år, kræves en kommunal medfinansiering på 1,1 mio. kr., og det var denne, der fik Venstres medlemmer af udvalget Sune Raunkjær og Susan Eirfeldt til at stemme imod. »Venstre stemmer imod, idet vi er meget bekymrede over medfinansieringen af et eksperimentelt projekt,« hedder det i referatet.

- Projektet virker enormt spændende, men jeg mener, det er for mange kommunale penge at lægge ud til et projekt her og nu, før vi kender kommunens økonomi. Vi skal have styr på basisdriften, før vi sætter for mange eksperimenter igang, siger udvalgsformand Thue Lundgaard (EL) som begrundelse for at stemme imod sammen med Venstre.

De tre socialdemokrater i udvalget stemte for projektet, men da der pga. Gitte Hemmingsens fravær, hverken var flertal for eller imod, sender udvalget nu sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Projektet, der er planlagt til at køre fra dette efterår til midt i 2021, skal altså forene det kommunale og frivillige arbejde blandt ensomme ældre.

Ældrerådet skriver i et høringssvar, at man har drøftet sagen meget grundigt. Selv om projektet vil være til stor gavn for gruppen af ensomme ældre borgere, vil Ældrerådet stærkt anbefale, at man ikke for nuværende igangsætter dette projekt.

