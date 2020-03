Rugekasse i tidligere læderbutik

Der bliver indrettet en færdig butik med kasseapparat, adgang til stregkoder og hvad der ellers er nødvendigt kombineret med råd og vejledning. Tankan er så at de ny iværksættere kan sælge deres produkter nogle gange om ugen eller der kan etableres en gruppe, der står for at holde butikken åben.

- Der er en chance for at prøve mulighederne af for nye iværksættere, der er i tvivl om de tør tage springet. De får nu chancen for dels at prøve interessen for deres produkter af og samtidig høste erfaring med, hvordan det er at drive en butik, siger Christian Warrer.