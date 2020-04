Hundested Rugbyklub har tilbudt faciliteterne med blandt andet den overdækkede terrasse til Hundested skole. Foto: Niels J. Larsen

Rugbyklub kan blive klasselokale

Halsnæs - 15. april 2020 kl. 04:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoler og dagtilbud i Halsnæs Kommune er i fuld gang med at forberede genåbningen efter Corona-nedlukningen. Det er besluttet at åbne fra på mandag 20. april under forudsætning af, at man er klar på de enkelte matrikler til at tage imod børnene.

I første omgang handler det på skolerne at finde ud af, hvor mange elever der møder. Det sker efter at regeringen 2. påskedag bøjede sig for kritik og ændrede retningslinjerne, således at børn med Corona-smittede i familien alligevel ikke skal møde op, som sundhedsmyndighederne ellers havde meddelt.

- Som det ser ud nu, regner jeg med at to tredjedele af børnene i 0.-5. klasse møder på mandag, siger skoieleder på Hundested Skole Malene Nyenstad.

Når hun ved hvor mange børn, der skal tages imod, skal de fordeles i de enkelte lokaler.

- Vi kan have 12 børn i hvert lokale, kommer der flere i en klasse, skal de fordeles i to og der skal være ekstra personale, siger Malene Nyenstad.

Hvis der er brug for at anvende lokaler udenfor skolen har Hundested Rugby Klub tilbudt at stille faciliteter til rådighed.

- Vi må støtte og hjælpe hinanden i denne specielle tid. Skolen har jo behov for udeplads - og vi har jo både overdækket terrasse, toiletter og lidt indeplads, siger klubbens formand Peter Rohde.

Rugbyklubben er ikke ene om at være i spil for undervisning og dagtilbud. Der er flere kommunale ejendomme, der aktuelt står uden brugere som Unge- og kulturcenteret.

Derudover har Halsnæs Kommune modtaget tilbud fra Arresøcentret om mulighed for at bringe deres lokaler og udearealer i spil.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.