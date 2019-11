Se billedserie Arkivfoto: Kenn Thomsen

Rotteplage er fordoblet på fem år

Halsnæs - 19. november 2019

De piver, skider og urinerer. Rotter er et særdeles uønsket skadedyr, men der bliver efter alt at dømme flere af dem. Og de holder sig ikke kun til kloakkerne.

For nylig blev en af de lodne gnavere set rende rundt på Ølsted Station, ligesom der har været problemer i en kælder til et hus på Strandvejen i Frederiksværk, hvor der for nylig er blevet gravet. Og så er der Kildemoseparken i Ølsted, hvor beboere og rottefangere har kæmpet i månedsvis, hvis ikke år, for at udrydde rotterne.

Oplever man, at rotteplagen har vokset sig større, så er det ikke forkert. I Halsnæs Kommune er antallet af anmeldelser om rotter steget fra 545 i 2013 til 1.220 i 2018. Mere end en fordobling på fem år, fremgår det af kommunens rottehandlingsplan.

Leder af afdelingen for Natur og Miljø, Lis Vedel, fortæller, at man ser den samme tendens over hele landet, men at stigningen i Halsnæs har været over gennemsnittet.

- Når vi kigger rundt, så er der ingen, der helt kan forklare det, heller ikke Miljøstyrelsen. Der har været et stort hop i Halsnæs de to seneste år. Flere ting spiller formentlig ind. Der er flere rotter, men folk er også blevet mere opmærksomme, og det er blevet nemmere at anmelde, siger hun.

Den store stigning kan også skyldes, at Halsnæs tidligere havde færre hændelser end gennemsnittet for kommuner.

De foreløbige tal for 2019 tyder ifølge Lis Vedel på, at der sker et lille fald i år, det svarer også til udviklingen på landsplan.

Boomet i rotteanmeldelser koster for kommunens borgere. Bekæmpelsen af rotter er brugerbetalt gennem et gebyr, en rotteafgift, over ejendomsskatten. Og prisen hver husstand skal betale stiger nu med 50 procent næste år. Ifølge Halsnæs Kommune vil det i 2020 betyde, at man med en ejendomsvurdering på 1,5 millioner kroner skal betale 64 kroner til rottebekæmpelsen. Det er lavt sammenlignet med andre kommuner, vurderes det.

I alt skal det give 400.000 kroner ekstra om året til at få bugt med det invasive skadedyr.

Udover flere rotter, så skyldes de ekstra udgifter også, at man i første omgang bruger en svagere gift, som gør bekæmpelsen mere tidskrævende, fordi man skal tilse fælderne oftere. Det gør man for at undgå, at rotterne bliver resistente, og for at de rovdyr og fugle, der æder rotter, ikke bliver forgiftet.

Selv om det kan være svært at forklare den voksende rottespredning, så er det ikke ensbetydende med, at bekæmpelsesindsatsen er forgæves. Ifølge Lis Vedel, så er der flere tiltag, der kan iværksættes for at minimere risikoen for rotter.

- Man kan godt forebygge, og vi har indkøbt små animationsfilm, der informerer om det. Man skal tænke som en rotte, hvor kan den finde mad? Det betyder meget, hvordan man agerer som borger, selvom man selvfølgelig altid kan være uheldig, siger hun.

Traditionelt set er det gamle bymidter, havne og steder med husdyrhold, der er særlig plaget af rotter.

Det er kommunens ambition, at rotter i videst muligt omfang ikke findes uden for kloakkerne.