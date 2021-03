Røgeristen trumfer med grillbar

Christian Jensen solgte Røgeristen på Hundested Havn til Galleri Liisberg i efteråret, og efter nogle måneders forberedelser er han nu på plads i byens industrikvarter med nybyggede køkkenfaciliteter på Ullerup Skovvej 9.

"Nu er vi i gang, bestillingerne strømmede straks ind, da vi annoncerede åbningen, og jeg regner med, at vi nærmer os bestillinger på op mod 1.000 kuverter i påskedagene," fortæller Christian Jensen, Røgeristens Catering.

Det blev til godt 13 år med restaurant og catering på havnen, men så var det tid til at prøve noget nyt.

"Mad ud af huset er et helt andet koncept, uden sene arbejdstider med fuld fart på hele sommeren, og jeg satser på, at jeg i år får tid til at holde sommerferie med familien for første gang i mange år," fortæller indehaveren, der har en del planer for sit nye sted: En af dem er en netop indkøbt en grillbar, som skal sættes i stand og placeres på pladsen foran cateringfirmaet.

"Den er som ny og har stået ubrugt en del år, så nu skal den lige shines op og kommer forhåbentlig på plads først på sommeren. Hundested Grillen lægger ud med pølser, bøf- og flæskestegssandwich, som de blev lavet på f.eks. Havnegrillen - med et nyt twist - og en slags hyldest til både Inger og Leif, der tidligere har drevet pølsevogne i Hundested. Jeg tror, konceptet kan udvikle sig med blandt andet brug af lokale råvarer fra gårdene," fortæller Christian Jensen om nogle af fremtidsplanerne.