Se billedserie De første fire studenter Daniel Didriksen, Lawand Mustafa Marouf, William Grevy og Sofie Maria Zwicky med flaget. Fotos: Niels J. Larsen

Røde og blå studenter hev flaget til tops

Halsnæs - 21. juni 2021 kl. 11:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

De fire første 2021-studenter fra Frederiksværk Gymnasium og HF kunne efter veloverstået eksamen i engelsk og historie hejse Dannebrog foran gymnasiet som traditionen byder.

De fire var med røde STX-huer Daniel Didriksen, 3x og Lawand Mustafa Marouf, 3b, og med blå blå HF-huer Sofie Maria Zwicky fra 2q og William Grevy 2p.

Daniel Didriksen fra Ølsted sluttede med et 10-tal i historie i et emne om kulturmøder - om hvordan den muslimske verden påvirker vesten på forskellig vis, ligesom han fik talt om historien om Hagia Sophia i Istanbul fra kristen kirke over at være museum til at at være moske.

Daniel har som de øvrige studenter været igennem et specielt gymnasieforløb med to skoleår præget af Corona.

- Jeg kunne mærke, da jeg læste op til historie at der manglede noget, og generelt af vi jo været meget afsondret fra hinanden og mistet meget af det sociale, siger Daniel Didriksen, der ser frem til at indhente noget af det sidste til de kommende studenterfester.

Når der er overstået venter et sabbatår, hvor han håber at tjene nogle penge ved hospitalsarbejde, hvorefter han vil søge ind på universitetet for formentlig at læøse noget med matematisk og kemi indenfor lægeområdet.

Mens de første studenter altså var klar mandag formiddag, må de sidste vente til onsdag eftermiddag kl.15.45, hvorefter der holdes små receptioner klassevis, hvor elever og lærere mødes.

Ovenpå endnu et Corona-år er eksamen ellers forløbet godt.

- Vi har været ramt af lidt sygdom blandt elever, bl.a. et par med efterveer fra at være vaccineret, men alt afvikles nu, der bliver ingen sygeeksamen til august, i stedet ophæves årskarakterer, fortæller rektor Peter BrinkThomsen.

Fredag holdes to translokationer, først for HF og siden for STX med begrænsninger for hvor mange familiemedlemmer, der må deltage. Til gengæld live-streames begge arrangenter. Selv om translokationerne er til forskellige tider kører de seks studentervogne afsted fra gymnasiet samtidig på fredag kl.12.00.