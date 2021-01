Frederiksborg Brand- og Redning vil gerne bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid. Projekt "Green Skills for Firefighters" skal sætte fokus på, hvordan beredskabet kan bidrage til den grønne omstilling. Arkivfoto.

Røde brandbiler med blå blink vil være grønnere

Brug af store mængder vand og kraftfulde brandbiler i høj fart er en del af udrykningen, når brandvæsenet kører ud for at slukke ildebrande.

Beredskabet er til for at skabe sikkerhed og tryghed. I Frederiksborg Brand & Redning ønsker man, at denne omtanke ikke kun skal gælde ved akutte indsatser, men også på langt sigt. Derfor har Frederiksborg Brand & Redning taget initiativ til et internationalt EU-projekt, der sætter fokus på, hvordan beredskabet kan være med til at skabe en bæredygtig fremtid.