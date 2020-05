Se billedserie Lokalformand John Nicolaisen og de øvrige frivillige åbnede fredag 1. maj kl.10.00 Foto: Jan F. Stephan

Røde Kors-butik genåbner med nyt look

Halsnæs - 01. maj 2020

Der var kø - på afstand - da Røde Kors-butikken på K. A. Larssensvej i Frederiksværk fredag klokkken 10 åbnede glasdørene igen efter otte ugers frivillig lukning. Og indenfor kunne kunderne opleve en helt ny. nærmest glinsende butik, efter en renovering, som blev mere opfattende end det først var tænkt.

Genbrugsbutikken lukkede således den 9. marts og skulle have åbnet igen efter renovering den 20. marts. Men da statsminister Mette Frederiksen få dage efter »lukkede Danmark ned« valgte Røde Kors at lukke alle sine butikker selv om man ikke var omfattet af nedlukningen.

- Vi valgte at lukke alle butikker dagen efter nedlukningen, selv om vi ikke behøvede det. Vi har mange frivillige i risikogruppen og ville ikke have at de enkelte butikker skulle tage ansvar for det, fortalte generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl, da han kom forbi til genåbningen i Frederiksværk fredag som den første af fire butikker han skulle besøge på dagen.

Omkring halvdelen af landets 240 Røde Kors-butikker genåbnede således 1. maj.

For Halsnæs-afdelingen af Røde Kors kan man sige at det var heldigt at der blev lukket ned, når man skulle igang med at renovere, og den ekstra omgang butikken har fået, kommer nu kunderne til gavn.

- Det er blevet mere luft og vi har fået nye farvenuancer, som faktisk er et koncept på landsplan som vi tester af her i Frederiksværk. Samtidig er butikken indrettet i mere moderne stil, og vi fik også renoveret tøj- og skoafdelingen som det i første omgang ikke var planen at gøre, siger lokalformand John Nicolaisen, mens han viser rundt i butikken, der også tæller en 400 kvadratmeter lagerhal til møbler.

Genbrugsbutikken har i første omgang under Corona-restriktionerne åben hverdage kl.12-17 og lørdage kl.10-14.