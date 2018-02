Rodet sag endte med otte afstemninger

- Jeg er overrasket over udviklingen i sagen, som er blevet en rodet forestilling. Jeg fornemmer, at vi taber overblikket over sagens kerne. Den er gået fra at handle om, hvorvidt vi skal ansøge om at ophæve strandbeskyttelseslinjer og selv hjemtage retten til at bestemme, til at hovedtemaet nu er, om man er for eller i mod en havn i Liseleje, sagde Annette Westh(S) og fik opbakning til det synspunkt fra både Lisbet Møller(EL) og Venstre.