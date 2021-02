Ro og rugbrød: Coronasituationen er blevet hverdag hos Købmand Vad

Niels Vad undskylder rodet i baglokalet, hvor interviewet finder sted. Rod er måske så meget sagt, men lokalet bærer præg af livlig aktivitet. Der står bl.a. en del poser og kasser, for Niels Vad har tilbudt kollegerne i de små butikker i Liseleje, at han kan udlevere pakker med varer til deres kunder, nu hvor de selv skal holde lukket. I en svær tid for de små butikker, kan det godt gøre en forskel at spare portoen.

Kunderne kender hinanden, og især kender de købmand Niels Vad, som beredvilligt træder til, når en kunde ikke kan nå den revne peberrod på øverste hylde, eller når en kunde mangler et tip til tilberedningen af et stykke kød.

Inde i varmen hos Min Købmand er to medarbejdere i gang med at fylde varer op og betjene de få kunder. Kunderne har god tid. De går langsomt rundt i den lille butik og ser grundigt på varerne. Flere benytter den kærkomne lejlighed til at tale med hinanden og personalet - der kan være langt mellem den sociale kontakt i en tid, hvor covid19 og vejret sætter begrænsninger. Tonen er let og munter.

Derudover er der stille. Et enkelt par går tur i blæsten på stranden, en fiskekutter hugger sig gennem bølgerne, et barn leger ufortrødent på legepladsen ’Havtyren’, bussen med tre passagerer kører slalom mellem de parkerede biler, og et par kunder haster mellem bilen på parkeringspladsen og Min Købmands dør.

Sommerhusgæster og smitterisiko

Hylderne er fyldt godt op i butikken. Niels Vad mindes dagene midt i marts sidste år, hvor mange købte stort ind, så de var forsynet til nedlukningen.

Da den første travlhed havde lagt sig, og der igen var fyldt op med toiletpapir og gær, mærkede Niels Vad et større antal kunder end normalt, selvom det var uden for sæsonen:

”Der var mange, der tog op i deres sommerhus. Man er mere tryg, hvis man er på sin egen lille matrikel. Hvis man er inde i sin lejlighed, hvor man måske deler håndtag med 10 personer, så er det rart, at man kan tage op i sit sommerhus og spritte håndtaget af. Så ved man, at så er det gjort, og der kommer ikke nogen – andet end en selv. Og der er højere til loftet og masser af frisk luft, og ungerne kan gå en tur.”

Mens covid19 var en ny og ukendt sygdom, var nogle lokale bekymrede over de mange udefrakommende, fordi de frygtede, at de tog covid19 med til det lille samfund.

Et sted i Halsnæs, hvor man med stor sandsynlighed kunne møde en københavner var dagligvarebutikkerne, fx Min købmand i Liseleje. Men Niels Vad manede til besindighed:

”Sommerhusgæsterne er jo lige så stor en del af Liseleje som Liseleje er. De er meget velkomne, og jeg synes, de har klaret det utroligt flot. Der har sgu ikke været nogen problemer. Folk er flinke og rare og gode til at holde afstand og vise hensyn”.

Selvom Niels Vad ikke har været specielt bekymret for sommerhusgæsterne, så har der været rigeligt at bekymre sig om, og han er bevidst om det store ansvar, han har, for, at hans butik er et sikkert sted at handle for både lokale og gæster:

”Her kommer mange, og det giver købmanden en ekstra forpligtelse, at han sørger for at holde rent, og for at personalet er friske, når vi møder ind. Der er ikke noget med at komme, hvis du er snottet eller noget. Hellere sende én hjem og være på den sikre side og få en test”.