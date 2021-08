Rigmand investerer 800 millioner i klimaprojekt

Ejendomsinvestor og udlandsdansker John Bengt Møller har skrevet en check af de helt store, som kan komme klimaet til gode. Gennem sit selskab »Royal Danish Barracks« investerer han nu minimum 800 millioner kroner, som blandt andet skal gå til at skabe Sustainia World, et center for bæredygtig levevis i den tidligere militærlejr i Auderød ved Frederiksværk.

Sustainia World, som tænketanken Sustainia står bag, er ikke blevet mindre aktuelt af, at FN's klimapanel netop har offentliggjort en ny rapport, der slår fast, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Rapporten tegner et dystert fremtidsbillede, men skal man tro stifteren af Sustainia, Erik Rasmussen, så kan en del af løsninger findes i Sustainia World, hvor der skal arbejdes og eksperimenteres med bæredygtige løsninger. Når vores adfærd har skabt krisen, må den også løse krisen, forklarer han.

- Den nye FN rapport har med dystre og overbevisende analyser dokumenteret, at den største udfordring de kommende år bliver at motivere mennesker til at ændre livsform. Derfor er der akut behov for i hverdagen og i praksis at afdække, hvordan mennesker både kan bevare en høj livskvalitet og sikre et lavt klima- og miljøaftryk. Det »bæredygtighedens Silicon Valley«, jeg ser for mig i Auderød, bliver netop at arbejde og eksperimentere med, hvordan klimakampen kan udløse en folkelig bevægelse. Det vigtigste svar på den hidtil mest skræmmende klimarapport er i realiteten en »adfærdsrevolution«, og den kunne for eksempel tage sit udspring i Nordsjælland, siger Erik Rasmussen.