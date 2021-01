Ridderkors til Helle, Helge og Steen

"I havde egentlig fortjent at blive fejret af flere mennesker, men sådan skulle det ikke være," indledte borgmester Steffen Jensen en lille coronasikker markering af, at byrådsmedlemmerne Helle Lunderød (A), Helge Friis (A) og Steen Hasselriis (V) for nylig havde modtaget Dannebrogsordenens Ridderkors.

De tre byrødder havde nemlig fået en forsinket julegave tilsendt, og onsdag var det tid til lykønskning i Gjethuset, hvor borgmesteren takkede de tre lokalpolitikere for den indsats, som havde ført til tildeling af Ridderkorset.

Fra indstillingerne lyder det: Helle Lunderød har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i kommunen siden 1994, og hun sidder stadig i byrådet. I sit politiske arbejde er Helle meget grundig og meget velforberedt. Helle er loyal, inddragende og tålmodig, og som menneske er Helle omsorgsfuld, favnende, samlende og god til at organisere.

Helge Friis har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i Halsnæs Kommune og har ligesom Helle Lunderød siddet i byrådet siden 1994. Derudover har Helge været borgmester i perioden 1998 – 2014. Helge er et ægte menneske, som bruger sig selv for andre og sammen med andre. Helges humor er uforlignelig, og han bruger den til at løfte mennesker og situationer. Helge har en stærk følelse for fælleskabet og styrken i fællesskabet.

Steen Hasselriis har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i Halsnæs Kommune som medlem af byrådet siden 2001. Derudover har Steen været borgmester i perioden 2013 – 2017. I sit politiske arbejde er Steen meget ordentlig, grundig og altid velforberedt. Steen går meget op i detaljen, og sætter en dyd i at skabe gode, gennemarbejde, veldokumenterede resultater.

Helle Lunderød: "Det er naturligvis en ære at få Ridderkorset. Der følger nogle forpligtelser med, eksempelvis hvordan og hvornår Ridderkorset må bæres, og desuden skal der indsendes en levnedsbeskrivelse."

Helge Friis blev noget overrasket, da han fandt sin forsinkede julegave fra Kongehuset i sin postkasse.

"Jeg havde set de æsker før, når der blev tilsendt for eksempel jubilæumsmedaljer til medarbejdere på rådhuset. Men jeg blev da noget overrasket, da jeg fandt æsken med Ridderkors mellem reklamerne i postkassen."

Ved markeringen i Gjethuset fik trioen Helle, Steen og Helge flere lykønskninger fra borgmesteren: "Jeg er utrolig stolt af vores tre lokale politikere, og det glæder mig, at deres store indsats for Halsnæs Kommune nu også anerkendes af Hendes Majestæt Dronningen ved tildeling af Dannebrogordenens Ridderkors – der er et meget betydningsfuldt skulderklap."