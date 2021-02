Revets og digets folk vil rykke frontzonen

Der er fælles lokale interesser i kystzonen, mener formand for Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Leif Christensen og Hunderevets formand Frank Eske-Lund, der har lagt op til samarbejde ved Nordkysten.

Digelaget har gennem tiderne etableret beskyttelse af kysten med såvel dige som bølgebrydere for at imødegå erosion af kystlinien og oversvømmelse af baglandet. Digelaget har tidligere retableret Mågerevet og har derfor erfaring med stenrev under overfladen, mens Foreningen Hunderevets store interesse er naturen under overfladen og ikke mindst livet på stenrevene.

"Snakken faldt derfor hurtigt på det rige dyreliv i vandet langs bølgebryderne, og at de sagtens kunne ligge længere ude i havet, hvor revene under overfladen i lige så høj grad vil absorbere bølgeenergien. På læsiden vil sandet i de stille perioder lægge sig på havbunden, således stabilisere havbunden og opbygge stranden," lyder det fra de to foreninger ud fra en fælles interesse for at skubbe frontzonen længere ud i havet, hvor stenrev og sandrevler kan yde beskyttelse, samtidig med at det giver plads til flere arter og et større fødegrundlag.

"Vi blev hurtigt enige om, at en fremrykket frontzone vil flytte havets destruktive kræfter væk fra kysten, hvor plante- og dyreliv vil være med til at absorbere bølgeenergien og stabilisere havbunden, så påvirkning af kysten minimeres. Det ville være en stor gevinst for både plante- og dyreliv i havet og samtidig yde den nødvendige beskyttelse af kysten, når stormene raser" melder revets og digets folk, som vil fortsætte dialogen for en fælles retning til gavn for zonen, hvor hav møder land.