Besøgsrestriktionerne er nu ophævet på kommunens plejecentre. Foto: Niels J. Larsen

Restriktioner ophævet: Nu bliver det lettere at besøge plejecentre

Halsnæs - 15. februar 2021 kl. 14:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Efter uger og måneder, hvor coronarestriktioner har besværlig- eller umuliggjort, at borgere på plejecenter har mødtes med deres pårørende, er der nu godt nyt. Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt Halsnæs Kommune, at besøgsrestriktionerne på kommunens plejecentre ophæves med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Halsnæs Kommune på sin hjemmeside. Her fremgår det, at det vil blive mere fleksibelt for de pårørende at komme på besøg på plejecentrene, når der ikke længere er besøgsrestriktioner.

» Helt konkret betyder det, at der nu ikke er en begrænsning for, hvor mange besøgende, der må komme i beboerens egen bolig, og der vil ikke længere være krav om, at besøg skal foregå udendørs eller i besøgslokaler«, skriver Halsnæs Kommune.

Kommunen gør dog samtidig opmærksom på, at der ikke er frit spil på plejecentrene. Alle besøgende skal fortsat leve op til myndighedernes retningslinjer og regler om afstand, værnemidler og hygiejne - ligesom ophold på plejecentrenes fællesarealer endnu ikke er tilladt.

Adgang skal fortsat ske gennem have- eller terrassedøre, eller med personalets hjælp de steder, hvor direkte adgang til boligen udefra ikke kan lade sig gøre.

Halsnæs Kommune har mandag den 15. februar sendt et brev ud til beboere og pårørende med nærmere information om ophævelsen af besøgsrestriktionerne.

»Hvis du planlægger at tage på besøg på et plejecenter, så er det naturligvis et krav, at du er symptomfri. Derudover opfordrer Halsnæs Kommune til, at du inden besøget får foretaget en kviktest eller en PCR-test«, lyder det på kommunens hjemmeside.