Rent vand igen: Kogeanbefaling ophæves

Forbrugerne fra Kregme Vandværk, som siden weekenden har skullet koge deres vand, kan nu igen drikke vandet direkte fra hanen, hedder det i en pressemeddelelse fra Halsnæs Kommune.

Der er godt nyt for dem, der bor i området omkring Kregme: To dage i træk har prøver af drikkevandet nemlig vist, at vandet nu er rent, og at der således ikke længere er E. Coli bakterier i vandet. Det betyder, at anbefalingen om at koge vandet ophæves.

Beslutningen om at hæve kogeanbefalingen er truffet af Halsnæs Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

De berørte forbrugere vil fortsat få deres drikkevand leveret fra Kappelhøj Vandværk fremfor fra Kregme Vandværk, hvor forureningen opstod.