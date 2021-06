Rektor vil have politisk hjælp

Færre unge søger mod de små gymnasier uden for storbyerne, og i følge et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet vil elevtallene fortsætte med at falde frem mod 2030. Situationen får nu rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF, Peter Brink Thomsen, til at efterlyse politiske intiativer, for han er ikke sikker på, at de små gymnasiers indsats for at gøre sig mere attraktive er nok til at vende udviklingen.