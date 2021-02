Rektor Peter Brink Thomsen mener, at alle gymnasieklasser bør indgå i myndighedernes genåbingsscenarie - ikke kun afgangseleverne. Foto: Allan Nørregaard

Rektor vil genåbne flere klasser: En fejl kun at bringe de ældste tilbage

Halsnæs - 19. februar 2021 kl. 04:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Et af de næste genåbningsscenarier for Danmark, som regeringen netop nu overvejer, og som sundhedsfaglige eksperter i øjeblikket sidder og regner på, er at lade afgangseleverne returnere til landets gymnasier. Men spørger man Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF, så mangler der flere klasser i eksperternes ligning.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg mener, at det vil være en fejl kun at sende elever i 3.g og 2.hf tilbage. Jeg forstår, at der er meget fokus på afgangseleverne, men jeg mener, at man kommer længst ved at indtænke alle eleverne i genåbningen, siger Peter Brink Thomsen.

Han forslår i stedet en model med rullende skemaer, hvor klasserne kommer på skift i løbet af dagen eller fordeler ugedagene mellem sig og skiftes til at have undervisning på gymnasiet.

- Vores elever i 1.g kom i nye klasser den 10. november, og tre uger efter blev de sendt hjem. De har nærmest ikke lært hinanden at kende, og de har også brug for at vende tilbage til skolen, siger Peter Brink Thomsen.

Rektoren mener desuden, at gymnasiet kan løfte opgaven med at teste eleverne to gange om ugen, som regeringen ønsker for at gennemføre en genåbning.