Rektor jubler over ny aftale: - Vi har fået en garanti

Den nye aftale skal sikre Frederiksværk Gymnasium og lignende institutioner i tyndtbefolkede områder minimum tre klasser per årgang og bedre økonomi.

Halsnæs - 12. juni 2021 kl. 10:27 Af kasper Daugbjer Dønbo

Et flertal i Folketinget blev torsdag enige om en aftale, der blandt andet skal spænde et sikkerhedsnet ud under landets mindste gymnasier, som ellers står over for store vanskeligheder i de kommende år. Aftalen udløser tilfredshed på rektor Peter Brink Thomsens kontor.

- Jeg er meget glad. Grundtanken om at sikre gymnasial uddannelse over hele landet er god, og jeg læser den her aftale som en garanti til det lokale gymnasium, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF.

Det er få dage siden, at han i Frederiksborg Amts Avis udtalte, at der var brug for politiske initiativer for at holde liv i gymnasierne i de tyndtbefolkede områder, men han anede ikke, at en aftale var så tæt på at blive landet.

- De har holdt kortene tæt til kroppen, siger han og griner.

Bedre økonomi I dag har Frederiksværk Gymnasium & HF omkring 400 elever, men i følge et notat fra Børne- og Undervisningsministeriets vil elevtallet i de tyndbefolkede områder frem mod 2030 falde på grund af mindre årgange og større søgning mod storbyerne. Det vil presse det lokale gymnasium og tilsvarende institutioner i mindre byer, fordi de små gymnasiers økonomi hænger nøje sammen med deres elevtal gennem den såkaldte taxameterordning. Her får gymnasierne midler bevilget per elev, så hvis elevtallet falder, vil bevillingen gøre det samme.'

I følge ministeriets notat stod Frederiksværk Gymnasium til at miste 23 procent af det nuværende taxametertilskud, det sjette største fald blandt landets gymnasier.

I stedet vil forligspartierne - Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Alternativet og Kristendemokraterne - sikre de små gymnasiers økonomi og gøre deres tilskud mindre elevafhængigt.

- Det er supermodigt, og jeg er spændt på, hvordan det udmønter sig med de nye indkomstformer, sige Peter Brink Thomsen.

Garanteret tre klasser Med aftalen bliver de små gymnasier samtidig sikret mindst tre klasser per årgang.

- Vi bliver garanteret et minimumsoptag på tre klasser med 28 elever i alt. Det er mindre, end vi har i dag, men udsigterne er også, at vi får færre elever i fremtiden, siger Peter Brink Thomsen.

Rektorens lister viser, at 117 unge til næste skoleår har søgt ind på gymnasiets stx-uddannelse, mens 26 har ansøgt om at komme ind på hf. Tallene kan vokse henover sommeren, ikke mindst fordi aftalen vil afskaffe ventelisten på store skoler og lægge loft på store gymnasiers optag.

- Det er godt, at ventelisterne bliver afskaffet. De store elevslugere har haft 100 unge stående på venteliste, når skoleåret starter, og hvis én dropper ud, tager de bare den næste på listen. Nu skal eleverne i stedet fordeles, og det kan komme os til gode, siger Peter Brink Thomsen.