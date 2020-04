Gymnasiet skulle oprindeligt have sidste undervisningsdag den 14. maj, men rektor forventer, at undervisningen skal fortsætte ind i juni - han ved dog ikke hvor længe. Foto: Niels J. Larsen

Rektor afventer svar: Ved ikke, hvor længe der skal undervises

Halsnæs - 20. april 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Mens 3.g'ere og 2-hf'ere i dag vender tilbage til Frederiksværk Gymnasium & HF, så er det først planen, at elevern

Endnu har rektor dog intet hørt fra Undervisningsministeriet.

- Ministeriet har intet meldt ud om, hvor længe undervisningen skal fortsætte, og det er nok den største gyser. Min forventning er, at vi underviser et godt stykke ind i juni, siger Peter Brink Thomsen til Frederiksborg Amts Avis.

Retvisende karakter

Normalt går eleverne på læseferie efter sidste undervisningsdag og forbereder sig til årsprøver eller eksamener, men de er for 1.g, 2.g og 1.hf aflyst, så der kun gives årskarakter.

- Det giver god mening at forlænge undervisningen. Fag, som normalt bliver afsluttet i 1. og 2.g, bliver i år afsluttet med årskarakter i stedet for en eksamen. Derfor kan den ekstra undervisningstid bruges til at give eleverne mere retvisende karakterer, siger Peter Brink Thomsen.

Han ser de aflyste årsprøver og eksamener give problemer for særligt de introverte og tilbageholdende elever.

- Det er en kæmpe udfordring for de elever, som måske normalt er passive i undervisningen, men som viser deres evner til en eksamen. Vi skal sikre, at de elever får en karakter, som stadig viser, hvad de kan, og vi venter på en vejledning om, hvordan vi skal give karakter under de her forhold, siger Peter Brink Thomsen.

Tryg ved eksamen

Det er kun 3.g og 2.hf, der skal til eksamen i år. STX'erne har to skriftlige eksamener i dansk og et studieretningsfag samt en mundtlig eksamen, hvor de skal forsvare deres store skriftlige opgave. HF'erne har to mundtlige eksamener.

Rektoren understreger, at han er tryg ved at sende eleverne til eksamen, selvom de har været væk fra skolen i 39 dage.

- Det er jeg helt tryg ved, siger Peter Brink Thomsen.

Han understreger, at det skriftlige arbejde ikke er blevet nedprioriteret under nedlukningen, og at elever og lærere har knoklet med virtuel undervisning, mens skolen har været lukket.

- Jeg må bare sige, at barren er blevet sat højt her. Eleverne har ikke bare arbejdet selv, der er blevet lavet virkelig god virtuel undervisning, og alle er gået til det med krum hals, siger Peter Brink Thomsen og fortsætter:

- Så eleverne er blevet klædt så godt på, som de kan blive i den her situation.