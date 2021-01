Eleverne er trætte af virtuel undervisning, og nogle lider ligefrem under, at skolegangen er flyttet online i følge Peter BrinkFoto: Foto: Allan Nørregaard

Rektor: - Vi svigter nogle elever i øjeblikket

De fleste kender til fysisk træthed, når musklerne og kroppen er træt eller mental træthed, hvor der ikke længere er overskud til at tænke og koncentrere sig. På Frederiksværk Gymnasium og HF er en helt tredje træthed kommet i spil efter et skoleår, som har budt på flere undervisningstimer foran computeren end i klasseværelset; virtuel træthed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her