Rektor: Vi kan løfte opgaven med at teste elever ugentligt

Halsnæs - 20. februar 2021 kl. 15:02

Hvis de unge på landets gymnasier og erhvervsskoler skal være en del af en forstående genåbning, så er det i følge regeringen en afgørende forudsætning, at eleverne bliver coronatestet to gange ugentligt. Det kan virke som en uoverskuelig opgave, men rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF, Peter Brink Thomsen, mener, at det kan lade sig gøre.

- Jeg bilder mig ind, at det er en opgave, vi som skole kan løfte, og vi står i en situation, hvor vi nærmest er villige til at påtage os, hvad som helst bare for at få eleverne tilbage, siger Peter Brink Thomsen til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Ligesom mange andre skoler har vi desuden faciliteterne til et testcenter, for eksempel i sportshallen eller på parkeringspladsen.

Flere udfordringer Peter Brink Thomsen deltog onsdag i et virtuelt møde med landets andre rektorer, hvor de kom med forslag til, hvordan genåbningen af gymnasierne kan foregå.

Her blev det gjort klart, at den omfattende testning ikke vil belaste gymnasiernes økonomi.

Til gengæld ser Peter Brink Thomsen flere andre mulige udfordringer, blandt andet med GDPR og lovhjemmel, hvis podere udefra skal håndtere eleverne og medarbejderes personlige oplysninger.

- Jeg har lige hørt, at der skal uddannes 10.000 podere for at dække testbehovet for 5.-9.klasse, Hvis man lægger gymnasierne oveni, så bliver det uoverskueligt mange mennesker, der skal bruges, siger Peter Brink Thomsen.

- Omvendt forestiller jeg mig ikke, at lærerne skal stå og pode eleverne i frikvarteret.

Bliv testet nu I øjeblikket er genåbningen af gymnasierne et af flere scenarier, som en gruppe sundhedsfaglige eksperter regner på for regeringen. Men selvom det ikke er sikkert, at eleverne snart kan vende tilbage, så opfordrer rektor til, at de alle gør sig klar.

- Jeg har skrevet ud til alle ansatte og elever, at de bør lade sig teste den sidste weekend i februar. Hvis vi får lov at åbne 1. marts, så vil alle være testet og klar til at møde op, siger Peter Brink Thomsen.

Den fremgangsmåde ser han også være en del af en fremtidig testløsning.

- Vi er en lille skole med cirka 400 elever, og det bliver en stor opgave at teste alle to gange om ugen.

- Men hvis man fast indfører, at alle på skolen bliver testet lørdag, så de kan gå i isolation eller skole om mandagen, så skal vi kun finde testtid en gang mere i løbet af skoleugen.

Udover de ugentlige test forestiller Peter Brink Thomsen sig, at gymnasiet kan genbruge store dele af den genåbningsplan, som de tog i brug i foråret, hvor skolen blev opdelt i zoner og alle klasser havde egen indgang og toiletfaciliteter.