Gymnasiet har tidligere genåbnet ved at inddele gymnasiet i zoner til de nekelte klasser, og rektor mener godt, at gymnasiet kunne håndtere mere end én udendørs undervisningsdag i denne omgang. Foto: Niels J. Larsen

Rektor: Man bliver helt høj ved tanken om elever på skolen igen

Halsnæs - 11. marts 2021 kl. 04:53 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Siden december har lokalerne på Frederiksværk Gymnasium & HF stået tomme og forladte, men med den nye genåbningsaftale som tirsdag blev præsenteret, kan gymnasiet fra næste uge få alle årgange tilbage til én udendørs undervisningsdag om ugen.

- Vi glæder os som små børn. Det bliver helt vildt godt at få eleverne tilbage, og man bliver helt høj ved tanken om liv på skolen igen, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederikværk Gymnasium & HF.

Forkert beslutning

Rektorens glæde er dog iblandet en vis ærgrelse. Han havde nemlig sat næsen op efter en større genåbning af gymnasiet og synes ikke, at en undervisningsdag om ugen står på mål med realiteterne i kommunen.

- Jeg er uenig i, at eleverne kun skal tilbage en dag om ugen og kun være udendørs. Det er en forkert beslutning, siger Peter Brink Thomsen.

Han henviser til, at gymnasiet sidste forår stod over for en lignende genåbning. Det blev klaret ved at inddele gymnasiet i zoner, så alle klasser havde egen indgang og toiletfaciliteter.

- Vi har vist, at vi godt kan håndtere det, og jeg mener, at myndighederne burde have vist os tillid til, at vi kan gøre det igen, siger rektoren.

I andre dele af landet kommer afgangseleverne tilbage i skole hver anden uge, og med Halsnæs' lave smittetal in mente burde det også have været en mulighed i Frederiksværk i følge rektoren.

- Det er beklageligt, at man kigger på hele hovedstaden under ét i stedet for at dykke længere ned i geografien, fordi vi har nærmest ingen smitte heroppe.

Feel good-dage

De første elever til at sætte fødderne på gymansiet igen bliver de cirka 120 1.g'ere. De har første udendørs undervisningsdag tirsdag og herefter følger 2.g'erne onsdag og 1.hf fredag.

Gymnasiet har indkøbt ekstra borde- og bænkesæt og vil med rektorens ord bruge dagene på »feel good-oplevelser«.

- Først og fremmest handler det om, at eleverne kommer tilbage, snakker sammen og fornemmer, at de har været savnet. Det vil blive trivselsdag med fagligt indhold, hvor der vil blive leget og spillet, og den nye kantine sørger for varm mad og kakao, siger Peter Brink Thomsen og afslører, at skoledagene er udvalgt efter et kig på vejrudsigten.

Det er endnu uvist, hvor længe eleverne skal have én ugentlig undervisningsdag udendørs.

- Nu koncentrerer vi os om den kommende uge, og så ændrer vi nok lidt på skemaet og indholdet i ugen op til påske, siger rektoren.