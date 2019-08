Alt tyder på deltagerrekord i årets Stålmand. Alle 145 pladser på Frederiksværk Stålmands lange distance er udsolgt og på Stålsprinten er kun seks pladser ledige. Flere børn er desuden tilmeldt børneløbet Stålkids Foto: Kasper D. Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Rekordmange stålmænd klar til start Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordmange stålmænd klar til start

Halsnæs - 21. august 2019 kl. 10:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er det femte gang, at triatlonstævnet Stålmand bliver afviklet i Frederiksværk, og interessen for at prøve kræfterne af i Halsnæs' natur ikke blevet mindre - tværtimod. Søndag lukkede tilmeldingen til årets udgave af Frederiksværk Stålmand, og her er tilslutningen rekordstor. På tilmeldingslisten er 27 flere stålmænd end sidste år, og det betyder, at alle 145 pladser på den lange distance, hvor stålmændene skal svømme 1.9 kilometer, cykle 89 kilometer og løbe 20,5 kilometer, er udsolgt.

Den stigende interesse for triatlonstævnet vækker naturligvis stor glæde hos Inge Karlshøj, der er direktør for DGI Nordsjælland, som er arrangør af Frederiksværk Stålmand.

- Vi er glade for at have udviklet en event, som år for år tiltrækker nye deltagere fra hele Sjælland og samtidig fastholder de loyale lokale, siger Inge Karlshøj.

Frederiksværk Stålmand består desuden af Stålsprinten, som kan løbes individuelt eller som stafet, og af børneløbet Stålkids, hvor børn mellem 0 og 15 år kan løbe 1,2 eller 5 kilometer.

De to discipliner har stadig åbent for tilmeldingen, men de foreløbige tilmeldinger tyder på, at Frederiksværk Stålmand også samlet kan sætte deltagerrekord i år.

I følge DGI's hjemmeside er 299 stålsprintere indtil videre er klar til at tage kampen op mod sig selv og de andre deltagere. Der er mulighed for at registrere sig til Stålsprinten frem til 28. august, og der er i skrivende stund seks pladser ledige.

Det ser også ud til, at Stålkids børneløbet også kommer til at fylde gaderne i Frederiksværk bymidte med flere børn end sidste år. På nuværende tidspunkt er 108 friske børn i alderen 0 til 15 år tilmeldt Stålkids børneløb. Det er 28 børn mere end, der sidste år var tilmeldt, og antallet kan stige yderligere, da tilmeldingen er åben frem til 30. august.

Det koster 40 kr. per barn, og man kan løbe 1, 2 eller 5 km. Både start og mål er på Torvet ved Gjethuset.

Billetter til Stålkids børneløbet kan købes på www.dgi.dk/staalmand frem til 30. august. Det er dog muligt at eftertilmelde sit barn på selve dagen for 75 kr. som kan betales med MobilePay.

For at markere, at Frederiksværk Stålmand er en festdag for hele Halsnæs Kommune, holder borgmester Steffen Jensen åbningstale på havnen kl. 9.45. Kort tid efter, når klokken slår 10, lyder startskuddet for stålmændene, mens stålsprinterne hopper i havet kl. 10.30.

Du kan se programmet på www.dgi.dk/staalmand.

Frederiksværk Stålmand arrangeres af DGI i samarbejde med Halsnæs Kommune og lokale idrætsforeninger.