Rekord-hurtigt byrådsmøde på Skype

Halsnæs - 14. maj 2020

Hvis man ønsker hurtige og effektive byrådsmøder i Halsnæs Kommune, skal de foregå på Skype fremover i stedet for i byrådssalen.

Således varede det første Skype-byrådsmøde trods hele 27 dagsorden-punkter bare 50 minutter, inden borgmester Steffen Jensen (S) kunne takke sine byrådskolleger og erklære fem minutters pause, inden behandlingen af en ejendomssag som lukket punkt.

Når det gik så hurtigt, skyldes det at det kun var ni af de 27 punkter, som fik en egentlig behandling. De øvrige blev godkendt på én gang, da der ingen bemærkninger var til dem. En anden årsag var, at der ikke var det store politiske sprængstof på dagsordenen. Således var der på forhånd kun én sag, der ikke var gået enstemmigt igennem udvalgene, og sådan gik det også på mødet.

SFs to medlemmer stemte som de eneste imod at sætte det reviderede forslag til lokalplan for et nyt boligbyggeri, kaldet Rasmussens Have, ved Amtsvejen i Hundested. Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) fastholdt synspunktet om at projektet skulle afkortes med to lejligheder mindre og at bygningerne skulle have vandskuret, pudset facade. Hun håbede at naboer, der havde samme forbehold, ville indsende indsigelser i høringsfasen.

Der var fuld enighed om forslaget om at udarbejde en samlet lokalplan for et større sommerhusområde i Asserbo i stedet for kun at se på et udstykningsønske på Den Korte Vej. Såvel Torben Hedelund (S), Steen Hasselriis (V) og Anja Rosengreen (SF) argumenterede for, at det handlede om at undgå gentagelser som luksussommerhusene på Asserbohusgrunden, der blev kaldt både »udlejningsfabrikker« og »partylandsbyer«.

Under andre punkter blev der fra flere sider udtrykt glæde over, at et samlet byråd stod bag fremrykning af midler til renovering af kommunale bygninger for at afhjælpe det lokale erhvervsliv i Corona-krisen og strategi for Frederiksborg Brand og Redning.

Undervejs på mødet fik 11 af de 21 byrådsmedlemmer trykket sig ind med bemærkninger, og man sluttede med et velkommen til SF'eren Peter Nilsson, der er stedfortræder for Olaf Prien, som har sygeorlov.