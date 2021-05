Det lykkedes indsamlerne fra Kræftens Bekæmpelse i lokalforening Halsnæs, at indsamle 104.337 kroner

Artiklen: Rekord for indsamling

Rekord for indsamling

Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Halsnæs og indsamlingslederne takker alle, der har deltaget i landsindsamlingen, enten ved at gå på gaden og samle ind eller ved at donere et beløb.

Landsindsamling fandt sted søndag den 11. april, hvor 47 indsamlere i Halsnæs indsamlede i alt 104.337 kr.

Det var et rigtig flot resultat, når man tænker på, at indsamlingen fandt sted i regn og blæst og i en tid, der stadig er præget af corona.