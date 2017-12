Efter forslaget kan foreninger beholde indtægter fra reklameaftaler, men alle reklamer på kommunale idrætsanlæg - som her på Frederiksværk Stadion - skal leve op til de ny regler inden udgangen af 2018. Foto: Niels J. Larsen

Reklameregler på vej til idrætten

Halsnæs - 02. december 2017 kl. 04:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henvendelsen fra Hundested IK til Halsnæs Kommune om tilladelse til at sælge navnet på stadion i Hundested til en sponsor har nu ført til, at kommunen har udarbejdet udkast til helt nye retningslinjer for foreningers mulighed for at have reklame- og sponsorindtægter på kommunale idrætsfaciliteter.

Inden forslaget fremlægges for Udvalget for Sundhed og Kultur på dettes sidste møde i næste uge, har det allerede mødt kritik fra en række foreninger, der har indsendt høringssvar. Man mener at de ny regler vil skabe splid i foreningslivet og føre til, at foreninger mister sponsorindtægter.

Forslaget fra administrationen sætter retningslinjer for opsætning af reklameskilte i kommunens haller og på de fire fodboldstadions i Frederiksværk, Hundested, Melby og Ølsted. Samtidig vil det blive muligt at sælge navnerettighederne på de udendørs anlæg, således at Hundested stadion kan komme til at hedde Bold.dk Park, som det var på tale. I hvert tilfælde skal en sådan aftale dog godkendes politisk i kommunen.

Generelt er alle former for reklamering og sponsorater underlagt de gældende kommunale bestemmelser, hvor der bl.a. ikke må reklameres for politiske partier og organisationer, religiøse bevægelser, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

I et fælles skriv fra AK Heros, Frederiksværk FK, Ølsted IF og Melby-Liseleje IF spørger man hvorfor det er nødvendigt med så drastiske ændringer i de frivillige foreningers sponsorarbejde.

