Regnbueforfatteren Karin Ifanger

Se billedserie Karin Ifanger, Torup, har netop udgivet sin anden roman, der ligesom den første er med selvbiografiske elementer.

Fra et liv i overhalingsbanen med karriere, rejser og alkohol til et mere roligt liv som forfatter og keramiker i Torup

Halsnæs - 04. november 2020 kl. 17:10 Af Gitte Salskov Jensen, Forlaget Snefryd Kontakt redaktionen

BOGUDGIVELSE Seks striber - rød, orange, gul, grøn, blå og lilla - griber øjet, når man kigger på omslaget til bogen "1996 - Udstationering", som Forlaget Snepryd netop har udsendt.

Vi kender striberne fra regnbuen på himlen, når solens hvide lys brydes i regndråberne og spaltes i den rene farveskala. Men vi kender også striberne fra regnbueflaget, det berømte symbol for LGBT-miljøet verden over.

Forfatteren til bogen, Karin Ifanger, lægger da heller ikke skjul på, at hun er homoseksuel - ligesom hovedpersonen i bogen i øvrigt.

Regnbuen - den rene farveskala - synes på mange måder synes at omfavne hele Karin Ifanger.

Det bliver jeg opmærksom på, da jeg møder forfatteren en fredag formiddag i oktober, hvor vi har sat hinanden stævne over telefonen til en samtale om bogen og det levede liv, som den udspringer af.

Otium i Torup Klokken er et par minutter over ti en fredag formiddag i oktober, da Karin Ifanger toner frem på skærmen af min mobiltelefon. Hun er glad, kæk og øjensynligt stilbevidst med fikse, farverige og kuglerunde briller.

Snakken går ubesværet, og inden længe har jeg de mere faktuelle info på plads om samtalens hovedperson. Karin Ifanger er pensionist, fraskilt, mor og hustru - og så elsker hun virkelig keramik.

Hun bor med hustruen Ellen og schnauzerhunden Sitka (opkaldt efter et grantræ og en indianerstamme i Canada) i Torup.

Her har forfatteren ikke altid boet, ligesom hun heller ikke altid har været forfatter. Forud ligger nemlig en lang og hæsblæsende karriere indenfor IT-branchen med rejser, succes, et tårnhøjt ambitionsniveau og undertiden lidt for meget alkohol, hvis man spørger forfatteren selv.

'Karrierefreak' er et af de ord hun bruger om sig selv, da hun forklarer, hvor meget arbejdet har optaget hende gennem årene. Et liv hun dog med sit otium har lagt på hylden.

Karin og Ellen flyttede i 2015 fra København til den lille flække nordpå og blev landboere, hvor kæresten tilmed var så heldig at få en stilling som organist i området.

I Torup er livet betydeligt anderledes end det hvileløse by- og arbejdsliv, hun tidligere har været vant til. Her er der dømt natur og landsbyliv. Her er der tid til at realisere og dyrke mere kunstneriske udtryksformer som for eksempel skriverier, billedmageri og keramik.

I bogen "1996 - Udstationering" er det dog ikke kunsten og keramikeren, der er omdrejningspunktet, men en fremtrædende IT-medarbejder og dennes udfordringer undervejs.

Livet som udstationeret I foråret 1996 rejser en kvinde ved navn Kira til byen Nicosia på Cypern for at arbejde på et større IT-projekt for en cypriotisk kunde.

Hjemme i Danmark efterlader hun kæresten Susanne og sønnen Gorm, der nu må flytte ind i det nye hus alene, som kæresteparret netop har købt.

Beslutningen tages uden rigtig at inddrage familien. Men hovedpersonens impulsive karakter insisterer på at forfølge sin eventyrlyst.

For hende handler det om at kombinere sit arbejde med det søde Middelhavsliv, hvor der er "blomstrende mandeltræer, appelsinlunde, oliventræer, kridhvide sandstrande, lune aftener og musik og dans" som hovedpersonen meget romantisk forsøger at overbevise sin kæreste med over et par fyraftensøl.

Det romantiske setup bliver der ikke meget af. Susanne kommer aldrig til Cypern, og Kira kommer ned til et projekt, der lider under uorden, hvilket resulterer i lange og slidsomme arbejdsdage for Kira og hendes mandskab med begrænset fritid; naturligvis også begrundet i en ansvarsbevidst og arbejdsom kvinde, der er sej som fransk nougat og stålsat på at gennemføre projektet.

Kira minder om Karin Ifanger selv. Begge har en baggrund i IT-verdenen, begge har de været udstationeret på Cypern, begge er de lesbiske, og begge har de en interesse for keramik.

Forfatteren tøver da heller ikke med at sige, at bogen hviler på egne erfaringer:

"Det, der står i bogen, er i vid udstrækning sandt", forklarer hun, men hun har ændret navnene af hensyn til de medvirkende.

Men i grunden er det ikke afgørende, hvor meget der er sandt, og hvor meget der er falsk. Det afgørende er derimod de erfaringer, som hovedpersonen gør sig i forbindelse med udstationeringen.

For Kira støder på udfordringer, der kunne være vores allesammens: nyt land, nye kolleger og nye forhold omkring arbejde, venner og fritid at handle efter samt en fraværende kæreste og søn.

Kira bliver en repræsentant for mange andre. En person at spejle sig i - også selvom man ikke lige er homoseksuel.

Homoseksualitet udgør ikke nogen udtalt grundliggende konflikt. Som udtrykt i bogen er det ikke noget, man skilter med på Cypern anno 1996, hvorfor Kira er diskret og lader lokalbefolkningen være uvidende herom.

Bogens primære konflikt, derimod, skal findes i balancen, eller mangel på samme, mellem arbejde og familieliv. Selvom Kira bestræber sig på at få de to ting til at gå op i en højere enhed, lykkes det aldrig helt, og på en ferie i Danmark, hvor brylluppet skal stå, detonerer bomben. Her bliver det klart, at udstationering og det hektiske arbejdsliv har fået konsekvenser for parforholdet.

Noget man som læser dog har kunnet fornemme undervejs som en ulmende uro under overfladen og gennem hovedpersonens egne betænkeligheder ved forholdet og det fremtidige ægteskab:

"Jeg tror, det betyder mere for hende end for mig. Ægteskabet opfatter jeg mest som en praktisk foranstaltning, hvor vi sikrer hinanden økonomisk, hvis en af os pludselig dør. Jeg er lidt foruroliget over, at jeg ikke kan mærke min kærlighed til hende" (s. 87).

Som læser sidder man tilbage med en følelse af fra landjorden at være vidne til et uafværgeligt flystyrt.

Åbenbaringen At erkende et forholds ende er én ting. At erkende ens levemåde som uhensigtsmæssig og nedbrydende noget andet. Ikke desto mindre er det lige akkurat, hvad der sker for Kira i bogen.

Et par samtaler med sønnen Gorm løfter sløret herfor, idet Kira pludselig får øjnene op for, at hun har været tilbøjelig til kun at tage hensyn til sig selv og sine egne behov og interesser uden blik for, at de valg, hun foretog, havde indflydelse på sønnens liv.

Alligevel er det et truende sammenbrud efter hjemkomsten, der omsider får Kira til at opsøge en psykolog og gå indover dørtrinnet til Anonyme Alkoholikere.

Spørger man forfatteren selv, er hun heller ikke i tvivl: udstationeringen var udslagsgivende faktor i forhold til at erkende, at noget måtte ske med måden, hvorpå hun levede sit liv.

"Udstationeringen var en øjenåbner og kickstartede en personlig udvikling og livsomlægning, hvor de indre værdier og følelser blev sat i højsædet", forklarer Karin Ifanger.

Et indre der hidtil var blevet nedprioriteret til fordel for et liv i overhalingsbanen med karriere, rejser, fester, alkohol og - fristes man til at sige - skyklapper.

I dag er skyklapperne imidlertid så godt som forsvundet, og Karin Ifanger er blevet betydeligt bedre til at mærke og lytte til sig selv, om end der er tale om 'work in progress'.

Men Karin Ifanger markerer med med sit otium et endegyldigt farvel til karrierefreaken til fordel for mere ro, kunst og åndsliv. Til fordel for forfatteren, maleren og keramikeren.

