Raunkjær mod rov: Eneste stemme mod skolebyggeri

Der var uenighed hos Venstre, hvor Sune Raunkjær stemte i mod resten af byrådsgruppen.

Halsnæs - 24. marts 2018 kl. 06:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var Sune Raunkjær(V) mod rov, da byrådet i Halsnæs Kommune torsdag aften skulle tage stilling til placeringen af en ny skole i Frederiksværk. Her stemte 20 ud af 21 politikere for at bygge en ny skole i Enghaven, ved siden af den nuværende skole, men Sune Raunkjær ville ikke lægge stemme til projektet.

Det skyldes blandt administrationens analyse af de mulige placeringer af en ny skole, hvor det fremgår, at det rent byggelogistisk vil være nemmere at bygge i Rådhusparken, at eleverne er spredt ud over hele skoledistriktet og ikke centreret i Enghaven, og at der samtidig vil være færre gener forbundet med byggeriet - både for naboer, elever og lærere.

Sune Raunkjærs to overvejende argumenter var dog økonomi og sikkerhed. Venstremanden frygter for skolebørnenes sikkerhed i en hverdag, hvor en stor byggeplads med tung trafik kommer til at ligge klods op af den fungerende skole med de i forvejen begrænsede tilkørselsmuligheder.

Rent økonomisk havde Sune Raunkjær mindst fem millioner gode grunde til at ønske skolebyggeriet i Rådhusparken.

- Hold nu fast. Det vurderes, at det vil være minimum fem millioner kroner billigere at bygge skolen i Rådhusparken. Minimum!, sagde han i byrådssalen.

Et standpunkt han uddyber til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg mener simpelthen ikke, at vi kan tillade os med åbne øjne at bruge fem millioner mere, end det er nødvendigt for at bygge det samme - en ny skole i Frederiksværk, siger Sune Raunkjær.

- Det er penge, som vi i kommunens pressede økonomiske situation sagtens kunne bruge andre steder.

Det er første gang i de seneste to byrådsperioder, at et medlem af Venstres byrådsgruppe sprænger partidisciplinen og stemmer i mod partiet.

- Det var ikke særlig rart og ikke med min gode vilje. Men det var vigtigt for mig at gøre det rigtige i den her sag, nu hvor jeg ikke kunne få de fem dissidenter til at rette ind, siger Sune Raunkjær med henvisning til, at rent faktisk ikke er ham, men resten af partiet, som er gået i mod den oprindelige partilinje.

I både fagudvalget og økonomiudvalget har Venstre stemt i mod en placering af en ny skole i Enghaven med selv samme begrundelser som Sune Raunkjær.

I byrådet var partiet dog vendt på en tallerken. Det fornemmer man skyldes, at partiet ikke ønsker at stå uden for en flertalsbeslutning omkring den nye skole, som Venstre i sin tid selv foreslog, at man byggede, da det kom frem, at den gamle skole var nedslidt og plaget af svamp.

- Resten af Venstres gruppe har den opfattelse, at projektet som sådan er for vigtigt til, at vi skal splittes op på den sag. Vi vil bakke op om den skole, uanset om den bliver placeret det ene eller det andet sted, fordi det er vigtigt, at man ikke kan sige, at det er nogens skole og ikke nogen andres. Vi er fælles om det projekt (...) For at demonstrere opbakningen til projektet vil resten af Venstres gruppe stemme for placering i Enghaven, sagde Steen Hasselriis(V) til byrådsmødet.