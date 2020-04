Naboer ser frem til at gamle bygninger rives ned og der bygges nyt ved Amtsvejen. Foto: N.J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Rasmussens Have i halvandet plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rasmussens Have i halvandet plan

Halsnæs - 30. april 2020 kl. 09:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) fandt ikke opbakning til sine synspunkter, da udvalget på sit Skype-møde onsdag behandlede det ny forslag til en bebyggelse, der skal afløse den gamle tankstation på Amtsvejen 64 i Hundested.

De øvrige seks udvalgsmedlemmer gik ind for at sende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for op til 22 boliger på området videre med en tilføjelse om, at størrelse og antal parkeringspladser præciseres.

Anja Rosengreen stemte imod, da hun ønskede, at byggeriet skal fremstå »med pudset eller vandskuret facade, samt at den nordvestlige fløj afkortes med 2 lejligheder (1 oppe, 1 nede), så afstanden til skel øges tilsvarende.«

Efter at et byrådsflertal i marts vendte tommelen ned for det oprindelige byggeforslag i to og en halv etage med 27 boliger, har bygherren udarbejdet et nyt projekt i halvanden plan med lidt færre boliger, og dette projekt kommer nu i høring med to måneders forsinkelse efter at det har været igennem byrådet også på det førstkommende møde 14. maj.

Arkitektfirmaet bag har navngivet boligbyggeriet Rasmussens Have - med henvisning til polarforsker Knud Rasmussen.

Boligerne skal erstatte en tankstation og diverse bygninger, der er i ret dårlig stand. Boligbebyggelsen på 1½ etage med 22 boliger med tilhørende fællesarealer og parkering får vejadgang via Overdrevsvej.

Yderligere to lokalplanforslag om nye boliger blev behandlet på onsdagens udvalgsmøde og sendes videre til godkendelse i byrådet før forslagene kommer i høring.

Det gælder forslag for lokalplan for et boligprojekt for cirka 70 boliger på Hanehovedvej 151, mellem Hanehovedvej, Mariagårdsvej og Møllevej. Her blev Direktionens indstilling anbefalet, idet der tilføjes, at der i lokalplanen skal stilles krav om opførelse af et fælleshus på området.

Videre er der udarbejdet et forslag til lokalplan for en ny boligbebyggelse på Thorsvej i Frederiksværk med seks rækkehuse samt det eksisterende enfamiliehus på Thorsvej 2.