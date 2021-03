Se billedserie Tidligere stod Alex Nyborg Madsens mange cd?er bag ham i kælderstudiet, men nu sælger han ud af den store samling. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kendt radiovært sælger ud af kæmpe pladesamling: Det skal han bruge pengene til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt radiovært sælger ud af kæmpe pladesamling: Det skal han bruge pengene til

Halsnæs - 26. marts 2021 kl. 11:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

I omkring fire årtier har Alex Nyborg Madsens røst brummet ud af højtalerne, mens han som radiovært har sørget for anekdoter og god musik til lytternes øregange. I weekenden kan man ikke bare lytte med men rent faktisk få fingrene i hans enorme musiksamling, når Alex Nyborg Madsen sælger ud af omkring 6.000 cd'er. Det sker i Elværket i Frederiksværk.

- Jeg ikke rigtig brug for dem længere. Tidligere stod musikken på hylder bag mig, men siden jeg flyttede mit studie til Elværket har det været pakket ned i kasser, og det er ekstremt sjældent, at jeg har taget dem frem, siger Alex Nyborg Madsen.

Radiodebuten fik han i starten af 1980'erne med de første freelanceopgaver på 7'eren og programmet Cementmix, hvor han fik sin første ugentlige halve time, der blev dedikeret heavy metal. I mellemtiden har han været at finde i natradio, på morgenprogrammer og weekendfladen. Fra God Morgen P3 til Strax og Erotica, fra pladevender til musikchef. Han nåede at blive for gammel til P3, men for ung til P4, og nu er han dagligt at finde, hvis man tuner ind på DR P5-programmet »Madsen«.

I begyndelsen afspillede radioværterne vinyler og cd'er, når de lavede en udsendelse, men i dag foregår hele musikafviklingen digitalt.

- De år, hvor afspilningen foregik fysisk, gav det mening for mig at have mit eget store bibliotek med musik. Jeg brugte det til at forberede mig og pakkede 25 cd'er i en taske, som kunne bruge i løbet af en udsendelse, siger Alex Nyborg Madsen.

- Det er blevet til pænt mange cd'er i årenes løb, som på den ene eller anden måde er blevet spillet i radioen.

Pengene fra musiksalget skal bruges på at istandsætte det gamle elværk. Foto: Allan Nørregaard

Han erkender dog, at det ikke er uden et stik i hjertet, at han giver afkald på sin store samling.

- Det har taget tid at vænne sig til tanken, for jeg holder ligesom andre musikentusiaster af at lytte til noget med et cover i hånden. Men jeg kan også se, at jeg mere og mere bruger streaming i det daglige. Der er folk, som ikke forstår, at jeg som musiker og radiomand kan holde det ud, fordi lyden ikke er lige så god på den måde, men der går jeg altså mere ind for høj tilgængelighed.

Noget til de nysgerrige Allerede sidste weekend kickstartede radioværten musikudsalget, og mange musikinteresserede havde taget turen til Frederiksværk. Der måtte på grund af coronarestriktioner kun være seks personer i lokalet af gangen, og der var kø lige fra morgenstunden.

- Jeg vil tro, at der røg omkring et par tusind cd'er. Men der er masser tilbage. Mit bud er, at der stadig er cirka 4.000 cd'er at vælge mellem på søndag, siger radioværten.

Han kalder selv musiksamlingen sit »brugsarkiv« og slår fast, at der både kan være glemt guld, oversete perler og noget for den meget udsøgte smag. Men deciderede samleobjekter er der ikke.

- Dem, som hører, det jeg laver, ved, at der er meget musik i afdelingen for rock og god guitar. Jeg kan se, at mange af de kendte navne, som Black Sabbath eller Mike Oldfield, røg i søndags, men en stor del af samlingen består også af cd'er for dem, som er nysgerrige. Det er musik, som ikke nødvendigvis blev store hit eller spillet ofte, siger Alex Nyborg Madsen og fortsætter:

- Jeg har beskæftiget mig med det musik, som var udenfor top-40 og mainstream. Men det gemmer stadig på mange gode albums og navne, som folk måske ikke kender. Men så vil jeg være så serviceminded på søndag, at folk kan spørge lidt ind til den forskellige musik og albums.

Trænger til en kærlig hånd Radioværten og hans kone, Lone Rubæk Madsen, lejede sig i 2016 ind i Frederiksværks gamle elværk fra 1906. Bygningen rummer en genbrugsbutik, et fotostudie, hvor Alex Nyborg Madsen dyrker sin hobby og et lydstudie, hvorfra han sender radio. Samtidig er Elværket hjemsted for et erhvervsnetværk, som radioværten sammen med venner og forretningsforbindelser stiftede i 2017.

Indtjeningen fra pladesalget skal veksles til søm, skruer og andre materialer, så det gamle elværk kan blive sat i stand.

- Det er en virkelig gammel bygning, og der er mange steder, hvor det trænger til en hånd, siger Alex Nyborg Madsen.

Han har siden købt Elværket, som officelt er en erhvervsbygning, men han håber med tiden, at det kan blive kombineret bolig og erhverv.

- Heldigvis synes både min kone og jeg, at der er sjovt med ting og sager, der har skønhedsfejl og lidt skavanker. Men det er også dyrt, siger radioværten.

Man kan ved selvsyn se både Elværket og pladesamlingen søndag den 28. marts mellem klokken 10 og 17. Det ligger på Strandvejen 25A i Frederiksværk.