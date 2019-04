Radioaktiv aske hos minister

Enhedslistens miljøordfører Øjvind Vilsholm er bekymret over, hvad der kan ske, når den radioaktive aske før eller siden ender i naturen. Øjvind Vilsholm har derfor bedt Miljø- og fødevareministeren om at redegøre for, hvordan man sikrer, at den radioaktive aske ikke påvirker dyrelivet under opbevaringen. Og han vil desuden have ministeren til at sikre, at den radioaktive flis-aske ikke spredes i naturen i koncentrationer, som kan være skadelige for dyre- og plantelivet.