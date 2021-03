Radikale Venstre mener, at udviklingen i et område skal bestemmes af dem, der bor der, ikke af politikere. Som for eksempel i Liseleje, hvordebatten om en havn i årevis har kørt. Foto: Allan Nørregaard

Radikalt forslag: Borgerne skal selv bestemme, om der skal være en havn

Det er normalt kutyme, at de 21 folkevalgte medlemmer af byrådet i Halsnæs Kommune træffer de store beslutninger, men Radikale Venstre foreslår nu, at magten lejlighedsvis bliver overdraget til borgerne i Liseleje. Partiet mener, at der bør afholdes en lokal afstemning om, hvorvidt der skal være en havn i byen eller ej - en diskussion, som i flere år har delt vandene i badebyen.

