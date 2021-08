Radikale med i valgforbund

Repræsentanter for det ny valgforbund mellem radikale, konservative og Dansk Folkeparti foran indgangen til rådhuset. Privatfoto

Halsnæs - 16. august 2021 kl. 08:58 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Det borgerlige valgforbund til kommunalvalget i Halsnæs, der er indgået mellem Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er udvidet med Det Radikale Venstre i Halsnæs. Det skriver partierne i en pressemeddelelse.

- Når man kigger rundt i det ganske land i disse tider, kan man se at vælgerforeningerne fra både blå eller rød side i Danmark indgår aftaler om valgforbund. Det gør vi også i Halsnæs, så nu udvider vi det borgerlige valgforbund med Det Radikale Venstre. Hos de Konservative er vi klar til at samarbejde bredt, det gælder nu før valget og det gælder i høj grad efter valget, hvis vi kommer i byrådet. Vi vil være borgerlige stemmer der arbejder til gavn og glæde for borgerne i Halsnæs kommune, siger Peter Nørris Dalsgaard, formand konservative i Halsnæs.

Den konservative spidskandidat Kim Jensen siger:

- Jeg glæder mig til at samarbejde med DF og RV. Jeg mener, at vi har en række mærkesager hvor vi vil være I stand til at samarbejde om og det er bl.a. de følgende: Ældreområdet som for os alle er af høj prioritet, vi vil arbejde på at sikre en god alderdom dvs. flere ældreboliger og øget værdighed i behandlingen af ældre. Øget fokus på en god folkeskole, hvor vi får vores elever igennem skoleforløbet med et godt resultat.

Ved valget i 2017 gik de radikale i valgforbund med Socialdemokratiet og Ølsted-listen efter at Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti havde opsat en aftale med de radikale om et valgforbund. Det skete efter, at den radikale Morten Lorenzen i debatindlæg og på sociale medier havde givet opbakning til det budgetforlig, som Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet indgik udenom Venstre-borgmester Steen Hasselriis.

Nu er de radikale altså tilbage i et valgsamarbejde med de konservative.

- Radikale venstre ønsker ikke igen at levere stemmer til yderligere at cementere Socialdemokratiets magtposition i Halsnæs kommune og blandt andet derfor gik vi med i det borgerlige valgforbund. Vi har intet imod Socialdemokratiet eller borgmesteren for den sags skyld og vi fik også en god behandling efter KV17, da vi på lige fod med andre som var medlem af det daværende valgforbund, fik tildelt politisk udpeget poster som ikke krævede valg til byrådet. Det handler for os om at være i det rigtige tekniske valgforbund som ikke er domineret af et stort parti, som det sås sidste gang på begge sider, siger Jesper Kirkebye Andersen, spidskandidat og formand for Det radikale Venstre i Halsnæs.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og det miljøradikale parti indgik i sidste uge aftale om et valgforbund. Det største borgerlige parti Venstre står alene indtil videre.