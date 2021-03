Radikale Venstre mener, at udviklingen i et område skal bestemmes af dem, der bor der, ikke af politikere. Partiet vil derfor indføre folkeafstemninger i flere sager, for eksempel i Liseleje, hvor debatten om en havn i årevis har kørt. Foto: Allan Nørregaard

Radikale Venstre ønsker flere folkeafstemninger

Det er ikke længere nok, at borgerne hvert fjerde år kan gøre deres indflydelse gældende, når der stemmes til kommunalvalg, regionsråd og Folketinget. Det mener Radikale Venstre, som i år går til kommunalvalg på at indføre flere folkeafstemninger, både på landsplan og lokalt.

Flere folkeafstemninger er en del af partiets principprogram og et helt højaktuelt emne, da Morten Lorenzen i Frederiksborg Amts Avis foreslår at afholde en folkeafstemning i badebyen Liseleje i Halsnæs Kommune. Her har beboerne i mere end et årti diskuteret, om der skal bygges en lystbådehavn.