Racerbiler dyster på godset

Efter to år uden TimeWinder på Grønnessegaard Gods kommer nu en sensommerudgave af landrace, som tidligere har været en af attraktionerne ved nostalgidagene på godset.

"Nu trænger vi til igen at mødes om mekanik og nostalgi. Her er mulighed for en helt unik oplevelse når der køres Vintage Landrace - dørtræk som da oldefar var ung, på 1/8 mil," melder arrangørerne om det kommende landrace lørdag den 4. september kl. 11-17.

Bilerne er fra før 1947 og der er skruet og syslet med alt for at få motor og chassis toptrimmet til at vinde hæder og ære på dagen. Kørerne er vintage-entusiaster om en hals, og ofte rækker hobbyen langt ud over styling af køretøj. Også kørerne selv og deres udstyr matcher tiden.

"Der er lagt op til en spændende dag med masser af benzinrøg og fart over feltet."

Mad og drikke kan købes på pladsen, og entreen er gratis for børn og unge.