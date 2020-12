Rådyr var årsag til ulykke

»Den 25-årige mistede herredømmet over sin bil og kørte i grøften, hvorved bilen væltede om på taget. Den 25-årige kom heldigvis ikke alvorlig til skade og havde forladt køretøjet og var taget hjem. En patrulje kørte for en sikkerhed skyld ud til mandens bopæl for at sikre, at han var uskadt og ikke havde behov for lægehjælp,« skriver politiet i døgnrapporten.