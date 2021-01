Qasam Nazir Ahmad er valgt som spidskandidat for Alternativet ved det kommende regionrådsvalg. Foto: Søren Svendsen

Qasam Nazir Ahmad bliver spidskandidat for Alternativet

Halsnæs - 20. januar 2021 kl. 10:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Efter at have været partiets store stemmesluger ved sidste regionsrådsvalg bliver 40-årige Qasam Nazir Ahmad fra Frederiksværk nu spidskandidat for Alternativet ved det kommende valg i Region Hovedstaden, der løber af stablen den 16. november i år. Ved sidste valg til regionen i 2017 fik han hele 3.412 personlige stemmer trods en beskeden plads nede på listen. Nu er han altså valgt til spidskandidat i en afstemning blandt Alternativets medlemmer.

- Jeg er taknemlig for tilliden og ser frem til det kommende valg med mine medkandidater. Alternativet har i løbet af perioden sat mange aftryk på flere vigtige omraåder i regionsrådet, og det vil vi gerne fortsætte med, siger Qasam Nazir Ahmad.

Han har i Region Hovedstaden markeret sig som formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng og understreger, at han ud over arbejdet med forebyggelse særligt vil prioritere lighed indenfor sundhedsvæsenet - altså at alle har adgang til god behandling uanset pengepungens størrelse. Desuden vil han særligt arbejde med børnefamiliernes adgang til god sundhedspleje.

Qasam Nazir Ahmad, der arbejder i IT-branchen ved siden af sit politiske arbejde i regionen kommer fra Halsnæs Kommune, hvor han også haft en kort men usædvanlig periode i byrådet.

Ved kommunalvalget i 2013 stillede han op for Venstre i Halsnæs og fik stemmer nok til at blive 2. suppleant. Tre år senere blev det afgørende, da to medlemmer fra Venstre i løbet af valgperioden stoppede. I mellemtiden havde Qasam Nazir Ahmad skiftet parti til Alternativet, og med sin indtræden i byrådet var han med til at skifte et snævert flertal i byrådet fra blå til rød blok i det sidste år af valgperioden.

Han stillede ikke op til det efterfølgende kommunalvalg men blev i 2017 valgt ind i regionsrådet.

De øvrige kandidater på Alternativets liste til det kommende regionsrådsvalget er: Ken Patrick Petersson, Martin Kjærulff, Nicklas Hakmann Petersen, Rolf Bjerre og Taina Hvidlykke