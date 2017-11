Se billedserie Qasam Ahmad, Alternativet.

Qasam Ahmad i regionsrådet

Halsnæs - 28. november 2017 kl. 05:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens det ikke lykkedes for Alternativet at få plads i det ny byråd i Halsnæs, så fik Qasam Nazir Ahmad et fornemt regionsrådsvalg, således at han 1. januar skifter pladsen i Halsnæs Byråd ud med en plads i Regionsrådet, som han som den eneste fra Halsnæs Kommune opnåede valg til.

Qasam Nazir Ahmad blev trods en tredjeplads på listen suveræn topscorer for Alternativet i region Hovedstaden med 3.412 personlige stemmer - 1000 mere end nummer to på listen Martin Schepelern, der ligeledes blev valgt, således at Alternativet har to pladser i regionsrådet efter samlet at have opnået 4,7 procent af stemmerne.

- Det er jeg stolt over og glad for. Det betyder at Halsnæs ikke helt slipper for mig, jeg har en god dialog med Steffen Jensen og vi vil stadig holde kontakt, så jeg kan være en bro fra Halsnæs til regionen, siger Qasam Ahmad.

For fire år siden stillede han op for Venstre til Regionsrådet og fik 1050 personlige stemmer, så der er altså tale om en tredobling.

Der venter ham andre opgaver end at være kontakt til Halsnæs. Alternativet får i regionen en formandspost for et nyt udvalg for forebyggelse og sammenhæng. Videre en næstformandspost i social- og psykiatriudvalget og en plads i økonomiudvalget.

- Det er tre gode poster, hvordan vi besætter dem, er endnu ikke helt på plads, siger Qasam Ahmad.

