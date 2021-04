Puljepenge fordelt til projekter

Som før omtalt har der været rift om midler fra visionspuljen med en lang række ansøgninger til projekter, og blandt de 25 ansøgninger er der nu udvalgt otte:



Taste & Run arrangement (50.000 kr.)

Halsnæs Fiskemesterskab 2021 (30.000 kr.)

FRIspisning; Mad, Fællesskab og lokal branding af Halsnæs’ mange attraktioner (118.000 kr.)

Danmark under overfladen – livet i og omkring Isefjorden (30.000 kr.)

Halsnæs kunst/erhverv partnerskab (50.000 kr.)

Halsnæs – Kulturligvis! med temaet ” … af rette støbning” (180.000 kr.)

Jazznæs – en jazzfestival på tværs af hele Halsnæs (100.000 kr.)

Informationstavle om Lynæs I-skibet og Skuldevig (49.000 kr.)

Byrådet har i år afsat flere penge til visionspuljen, der i alt lyder på 607.000 kroner, og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati har stået for udvælgelsen.

”De mange ansøgninger vidner om, at vi her i Halsnæs har masser af ildsjæle, foreninger og virksomheder, der virkelig brænder for at skabe spændende oplevelser med udgangspunkt i vores særegne natur, kultur og historie. Og med det økonomiske løft visionspuljen har fået i år, har vi haft endnu bedre mulighed for at imødekomme og støtte både mindre og større projekter. Derfor ser jeg også frem til at se de mange projekter uanset størrelse blive ført ud i livet,” udtaler udvalgsformand Helle Vibeke Lunderød (A).

Nu hvor midlerne er fordelt, kan borgere og besøgende i Halsnæs se frem til at smage på lokale råvarer i skønne naturomgivelser ved et Taste & Run-madløb og middage i det fri. Derudover venter der også spændende natur- og dyreoplevelser med revsnorkling og fiskekonkurrence samt andre aktiviteter i forbindelse med bl.a. Danmark Under Overfladen, ligesom der bliver sat fokus på flere kunst- og musikoplevelser med blandt andet en kunstfestival og en jazzfestival på tværs af Halsnæs.