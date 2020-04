Se billedserie Psykolig frygter sammenstød mellem lokale og bewsøgende gæster på grund af Corona. Man mandag var der ro i Liseleje. Foto: NJL

Psykolog om corona-angst: Det kan blive meget værre end »fucking københavner«

Halsnæs - 08. april 2020 kl. 04:43 Af Kasper Daubbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helle Lundgren var netop kommet ud af Min Købmand i Liseleje, da ordene fra en ukendt mand ramte hende som en forhammer midt på parkeringspladsen.

»Fucking københavner!«, lød tilråbet fra manden, som hun i et opslag på Facebook beskriver som usympatisk og uopdragen.

Her gør hun det klart, at manden tager fejl. Ikke bare fordi, at kun ikke er københavner og i 22 år har haft sommerhus i lokalområdet, men lige så meget på grund af hans indstilling, som antyder, at Liseleje kun er for de fastboende.

»Hvor er det kedeligt, at denne Corona-angst, får nogle mennesker til at se alle som fjender. Håber solen vil mildne hans humør og sprede glæde og rummelighed i hans sind«, skriver hun i opslaget.

Desværre er eksemplet i følge Torben Bechmann Jensen i den milde ende af skalaen. Han er socialpsykolog og studieleder for Institut for Psykologi på Københavns Universitet og mener, at der kan opstå langt værre situationer i sommerhusområderne, som danskere i hobetal er valfartet til de seneste uger. Her synes chancen for at blive smittet med COVID-19 mindre end i storbyen, og flere sommerhusejere- og gæster forventes at følge trop frem mod påsken. Men i en tid, hvor det handler om at holde afstand og give plads, kan det store rykind give problemer.

- Det kan blive meget værre end »fucking københavner«, er jeg bange for, siger Torben Bechmann Jensen og fortsætter:

- I situationen fra Liseleje afhænger meget af, hvordan kvinden reagerer. Jeg kan forstå, hvis hun bliver ængstelig og bekymret, og det kan synes urimeligt, hvis kvinden skal undskylde for at tage i sommerhus - men i scenariet ville det nok være det mest fornuftige. Hævder hun sin ret, så kan det udvikle sig aggressivt til håndgemæng og overfald.

Som socialpsykolog beskæftiger Torben Bechmann Jensen sig med, hvordan man reagerer og forholder sig til hinanden. Den nuværende sundhedskrise er i det lys interessant for ham. Her blomstrer næstekærligheden, og hjælpsomheden kommer i mange former. Folk giver hinanden gratis gode råd og ideer, støtter de lokale erhvervsdrivende og tilbyder alt fra børnepasning til hundeluftning og indkøb af mad. Men krisen presser også folk.

- Krisen får både det bedste og det værste frem i os, og man vil opleve, at se mere hjælpsomhed, men desværre også mere aggression, siger Torben Bechmann Jensen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.