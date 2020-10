Professor Plant på pension

" Så gik jeg omsider på pension og er emeritus, fra mit professorjob i Norge. Det giver bedre tid til at husere i Torup og omegn," konstaterer Peter Plant, som for nylig er pensioneret efter en årrække som professor på Universitetet i Sørøst-Norge.

Hans karriere og norske exit er beskrevet i fagbladet Veilederforum.no, hvor spørgsmålet stilles "Kan man være både bonde og professor?"

Peter Plant er formand for Torup Ting og for LAG-aktionsgruppen blandt flere andre hverv, og desuden er han økologiske landmand på Røjlegården tæt på landsbyen: Ud over dette kan han nu tilføje Professor Emeritus i karrierevejledning på sin lange meritliste, som også omfatter tidligere skolelærer, tidl. lektor ved Aarhus Universitet, tidligere ekstern sensor for University of West Scotland, vicepræsident for den internationale vejlederorganisation IAEVG, bogredaktør inden for karrierevejledning, forsker, fagforeningsleder, redaktør, og desuden - blandt andet - ekspert for EU-kommissonen samt forfatter.

Så det er muligt at være både professor og landmand, samt varetage en stribe andre poster, og det lader til at pensioneringen kun omfatter det norske professorat: For frem over vil Peter Plant fortsat arbejde for det han brænder for, nemlig økologisk landbrug og skabe nye uddannelses-, job- og bomuligheder i hans lokalområde, nævner fagbladet Veilederforum, der citerer Peter Plant:

"I en norsk kontekst virker det måske rart at snakke om 'udkanten' i Danmark. Men der er faktisk store forskelle i Danmark mellem udkant og by. Der er større ledighed, lavere uddannelsesniveau og flere som får socialhjælp. Men som også coronatiden har vist, er det ofte et plus at arbejde i 'udkanten', og mange vælger netop at flytte ud på landet."

Som Halsnæs Avis-læserne allerede ved, har han spillet en rolle i landsbyen Torups udvikling, og for nylig markerede lokalrådet Torup Tings skarpe synspunkter i forhold til Region Hovedstadens høringsudspil om såkaldte interesseområder, der kan omdanne marker og naturområder ved Torup til store grusgrave.