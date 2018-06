Prøver igen at nedlægge centerråd

I foråret 2017 var et tilsvarende forslag fra administrationen på vej til udvalget, men efter omtale i Frederiksborg Amts Avis med kritik fra bl.a. Ældrerådet, der frygtede for demokratiet på plejecentrene, tog daværende formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Ole S. Nielsen (DF) sagen af dagsordenen.

»Man fratager beboere og pårørende en demokratisk mulighed for at have en løbende indflydelse på Plejecentrenes udvikling og dermed beboernes mulighed for at opnå højest mulig livskvalitet. Centerrådene er ikke mere lovpligtige, men det er Ældrerådets opfattelse, at de er et meget vigtigt element, hvor problemstillinger kan tages op og drøftes i et demokratisk sammensat forum,« skriver rådet i et høringssvar forud for dagens udvalgsmøde.