Privatskole vil bygge ud

I det igangværende skoleår har udviklingen på skolen været så positiv, at de fysiske rammer begynder at være en begrænsning.

Et forslag til lokalplan, der skal skabe basis for udbygningen af skolen, vil blive forelagt Udvalget for Miljø og Plan på juni-mødet. Hvornår byggeriet kan starte, er endnu for tidligt at sige.