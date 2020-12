Privatskole køber nedlagt børnehave

Skolen ved Havet har nu valgt at købe ejendommen af nuværende ejer Morten Baltzer Madsen, der tilbage i 2017 købte ejendommen af Halsnæs Kommune. 11. december blev der underskrevet en betinget købsaftale med Morten Baltzer Madsen, og derefter indkaldt til et ekstraordinært forældrekredsmøde på skolen, hvor købet skal godkendes jævnfør skolens vedtægter. Ejendommen vil overgå til Skolen ved Havet senest den 1. august 2021. Ejendommen benyttes af Skolen ved Havet i hele den mellemliggende periode.

Skolen ved Havet har købt en stor julegave til sig selv: Den tre år gamle privatskole i Hundested overtager den tidligere Vibehus Børnehave efter at have lejet sig ind på ejendommen i næsten to år.

Investerer egne penge

Skolen ved Havet er med tre et halvt år på bagen nu så velfunderet, at det er skolen selv, der kan købe ejendommen.

Skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen og bestyrelsesformand Henrik Mikkelsen er glade for at have sat underskrifter på en betinget købskontrakt sammen med sælger.

”Skolen ved Havet udvikler sig hele tiden, og vi er nødt til at have noget mere fleksibilitet med lokaler i fremtiden,” fortæller Henrik Mikkelsen, der fortsætter: ”Vibehusvej er bygget til børn, vi har fået ejendommen gennemtjekket af dygtige ingeniører og arkitekter, og den lever fuldt op til alle gældende krav. Det har gjort valget nemt, og vi er glade for, at Morten vil sælge til os.”

”Vi har fået en fantastisk modtagelse her i lokalområdet, og har elever fra hele Halsnæs Kommune. Vi oplever en enorm opbakning blandt forældre, familier, naboer og hele lokalsamfundet, og har haft en støt tilvækst af elever siden opstart i sommeren 2017. At vi nu økonomisk er der, hvor vi kan købe vores egne lokaler, er også en ny og vigtig milepæl for Skolen ved Havet," fortæller en glad skoleleder, Charlotte Hertel Kristiansen.