Se billedserie Elever fra Skolen ved Havet markerer, hvor stor Skolen ved Havets nye tilbygning Foto: Skolen ved Havet

Privatskole er endelig klar til udvidelse: Bliver dobbelt så stor

Halsnæs - 04. juni 2020 kl. 11:57 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvor stor bliver den nye skole? Såååå stor!«. Ordudvekslingen er nok mest brugt i baby-sammenhæng, men passer også på Skolen Ved Havet i Lynæs. Privatskolen er nu klar til at sætte spaden i jorden og kan i løbet af næste skoleår slå dørene op til en skole, der er mere end dobbelt så stor som den nuværende. Skolens elever dannede fornylig en menneskekæde for at vise, hvor stor skolens nye - og længe ventede - udbygning bliver.

- Man fornemmer virkelig, hvor stort det bliver på den måde, siger skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen til Frederiksborg Amts Avis.

I løbet af de næste par uger bliver eleverne daglige tilskuere til det store byggeprojekt, som bliver på 449 kvadratmeter i alt.

- Vi er virkelig lettet over, at vi klar til første spadestik. Det har godt nok været en lang proces, og vi er så glade for, at det endelig ser ud til at lykkedes at samle alle under et tag, siger skolelederen.

Den nye skole Da Skolen ved Havet åbnede til første skoledag i sommeren 2017, var det med 37 elever - et tal, der steg til 45 i løbet af den første måned. Siden har skolen oplevet en støt tilgang af elever, og den har i dag cirka 120 elever. Sidste sommerferie voksede skolen ud af de eksisterende rammer i den gamle Lynæs Børnehave på Lyngbakken i Lynæs, og etablerede en satellitafdeling i den gamle Vibehus Børnehave på Vibehusvej ved Vibehus trinbræt.

Her har skolens ældste årgange haft deres klasseværelser hele dette skoleår, mens skolens medarbejdere har pendlet mellem de to matrikler. Ydermere er der installeret en undervisningspavillon på skolens store legeplads på Lyngbakken.

Sådan skal hverdagen ikke blive ved med at være. I løbet af næste skoleår kan alle skolens årgange og alle medarbejdere nemlig samles under ét tag igen.

- Desværre har vi været delt vi er delt på to matrikler, men med de ekstra kvadratmeter kan vi alle blive samlet igen. Det betyder enormt meget for os. En af vores værdier er fællesskab, og små og store elever skal have mulighed for at være sammen, spejle sig i hinanden og danne venskaber. Det er det en lille skole kan, siger Charlotte Hertel Kristiansen.

