Der er ikke kø ved håndvasken på Skolen ved Havet, hvor der er sat ekstra håndvaske op i påsken, så man er klar til at tage imod de yngste elever på onsdag. Foto: Skolen ved Havet

Privatskole åbner på onsdag

Halsnæs - 12. april 2020 kl. 11:22

Modsat folkeskolerne i Halsnæs er privatskolen i Lynæs Skolen ved Havet klar til at åbne igen på onsdag 15. april. Klokken 7.50 står lærerne klar på parkeringspladsen for at tage imod skolens yngste elever.

Skolen vil have adgang forbudt for forældre i den kommende tid, og der må ikke udlånes blyanter til sidemanden. Disse og alle de andre nye forholdsregler er skrevet ned i et 10-siders dokument, der allerede Skærtorsdag er sendt ud til forældrene på skolen.

Skolen ved Havet har som alle andre skoler i Danmark ligget stille og øde hen under lockdown, men da statsminister Mette Frederiksen

tirsdag aften kom med sin udmelding om delvis åbning af grundskolerne, gik skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen i gang med åbningsplanen med det samme.

- Vi har travlt for at få det hele til at klappe, "men vi kan nå det, og jeg tror ikke, at to eller tre eller fem dage mere ville gøre en forskel. Vi har foretaget en grundig gennemgang af Sundhedsstyrelsens vejledning på et stormøde med bestyrelse, suppleanter og en repræsentant for medarbejderne, og udviklet en lang række tiltag, som er forsvarlige og mulige at få sat i værk inden onsdag, siger Charlotte Hertel Kristiansen.

Et af de vigtigste tiltag er ansættelse af en hygiejnemedarbejder på skolen. Medarbejderen skal være til stede på skolen otte timer hver dag, og skal

varetage rengøring, afspritning, assistere skolens elever med håndvask og hjælpe med at holde skærpet opsyn med eleverne i frikvartererne.

- Vores hygiejnemedarbejder er helt afgørende for, at det hele lykkes bedst muligt. Der skal gøres meget rent, vaskes mange hænder og sprittes af hele tiden. Samtidig skal vores lærere undervise på større arealer og holde ekstra øje med børnene, så de ikke kommer for tæt på

hinanden. Derfor har vi vurderet, at det vil give en masse ro for lærerne og kvalitet i skolens indsats, at vi har en person, der er dedikeret til en stor del af den praktik, der følger med myndighedernes anvisninger, siger Charlotte Hertel Kristiansen.

Skolen kommer til at frabede sig elever i køkkenet, og hver klasse skal bruge sin egen separate adgang til skolens område. Toiletter er blevet delt op mellem klasserne, og der sættes fire ekstra håndvaske op udendørs. To styks lige ved indgangen, så alle kan gå ind på skolen med helt rene hænder. Og så bliver der sprit, flydende sæbe og papirhåndklæder i lange baner.