Personale på Frederiksværk Skole og kommunens øvrige skoler får nu tilbudt lyntest to gange om ugen for COVID-19. Foto: Niels J. Larsen

Privat firma skal lynteste lærere

Halsnæs - 09. februar 2021 kl. 14:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune har indgået aftale med det private firma Mobile Medicals om at stå for lyntest af lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler. De vil fremover få tilbudt en lyntest for COVID-19 to gange om ugen fra og med den kommende uge.

»De yngste skoleelever er tilbage på skolerne, og derfor etableres der fra og med uge syv mulighed for, at lærere og andet personale på skolerne kan få foretaget en hurtigtest to gange om ugen på deres respektive arbejdspladser. Til at starte med er det firmaet Mobile Medicals, som vil køre rundt til skolerne og stå for at teste personalet,« oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Her tilføjes at det på sigt er det meningen, at Halsnæs Kommune selv skal stå for at udføre hurtigtest på skolerne. Der arbejdes derfor på at finde nogle modeller for, hvordan den opgave løses bedst muligt. Men det bliver ikke sådan at lærere skal teste hinanden.

- Lærere og pædagoger skal ikke næse-teste deres nærmeste kolleger. De skal fokusere på det sociale og faglige og tage sig af de børn, der har været væk fra skolen længe og nu vender tilbage, sagde borgmester Steffen Jensen (S) således lørdag til Frederiksborg Amts Avis, hvor han kaldte det grænseoverskridende og intimt at skulle teste sine kolleger.

I denne uge bliver det muligt for personalet at blive testet en enkelt gang, når Mobile Medicals kommer rundt til skolerne torsdag 11. februar. Fra og med uge syv testes der på tirsdage og fredage. De enkelte skoler vil få direkte besked om, hvornår de kan forvente at få besøg.

Firmaet Mobile Medicals har hjemmeadresse i Hellerup og skriver på sin hjemmeside at de bl.a. har udført tests for Halsnæs-virksomhederne NLMK Dansteel og Mega Flex.