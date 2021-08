Prisvinder: Gitte leder nu det opholdssted, hvor hun selv var anbragt som ung

TILLYKKE! Ministerkram til Gitte Mai Mostel ved overrækkelsen af Børnehjælpsprisen 2021. Foto: Jan Stephan.

Leder af bostedet HOME i Hundested, Gitte Mostel, blev torsdag hædret med Børnehjælpsprisen 2021

En af de helt store sociale priser i Danmark, Børnehjælpsprisen, er blevet tildelt Gitte Mostel, leder af bostedet HOME i Hundested.

Prisen blev torsdag overrakt af socialminister Astrid Krag ved et arrangement på Nationalmuseet.

Priskomiteens begrundelse Her er ordene, som socialministeren sagde ved prisoverrækkelsen:

"Gitte Mai Mostel er uddannet skolelærer og er leder på opholdsstedet Home, hvor hun tidligere har været formand for bestyrelsen. I dag er hun leder med et helt særligt engagement og en unik tilgang til de unge mennesker. Det skyldes især, at Gitte selv har været anbragt - i netop Home, hvor hun boede fra hun var 13 til hun var 16 år.

Med en svær livshistorie i bagagen - og tabet af begge forældre i en meget tidlig alder - kan Gitte om nogen sætte sig i de unges sted. Hun forstår de svære følelser, der knytter sig til en anbringelse. Det betyder, at Gitte altid vil gå den ekstra mil for de unge.

Det er blikket for at se muligheder i stedet for begrænsninger, der gør forskellen i Gittes optik - og hun tager gerne utraditionelle metoder eller kreative løsninger i brug, hvis det er nødvendigt.

Hverdagen i Gittes barndom var præget af utryghed og uforudsigelighed. Hun var altid på vagt over for sine omgivelser. Hun var et 'antennebarn'. Derfor har Gitte i dag en særlig evne til at fornemme stemninger og læse mennesker.

Det er en gave, når store følelser er i spil og de unge har brug for hende. Tilgængelighed er i det hele taget vigtig for Gitte. F.eks. er hendes telefon er altid åben:

'Vi tager jo også telefonen, når vores egne børn ringer', forklarer hun med stor selvfølgelighed.

Uddannelse og skole er en mærkesag for Gitte. Både i hendes bestyrelses- og ledelsesarbejde har hun sat alle sejl til. De unge i Home skal have de bedste muligheder for at vælge sig og gennemføre en uddannelse. For skole, uddannelse og udvikling er altafgørende, når man spørger Gitte.

Derfor var det også helt naturligt, at hun sammen med tidligere kolleger grundlagde byens nye privatskole - Skolen ved Havet - da den ene af de to skoler i Hundested blev lukket ned.

Der skal være noget at vælge imellem - også for Home's unge, der kommer med mange forskellige forudsætninger og baggrunde, som typisk ikke indebærer en lykkelig skolegang.

Derfor har Gitte også dedikeret sig til at skabe et bredt netværk med støtte fra mange fronter, f.eks. hjælp til praktikpladser.

Byens skoler, den lokale kro, besøgsgård, plejehjemmet og autoværkstedet - for blot at nævne nogle få - støtter op om Homes unge, og hjælper til at skabe nye begyndelser og fortællinger. Præcis som da Gitte selv var ung i Home og i Hundested.

De muligheder, som Gitte fik dengang, har medvirket til, at hun i dag arbejder målrettet og omsorgsfuldt med unge i udsatte livspositioner. Hun og hendes kolleger, der selvfølgelig også tæller en lærer, går langt for, at alle lykkes.

Det kræver at turde at bringe sig selv i spil, og Gitte har heller aldrig lagt skjul på, at hun selv har boet i Home. Tværtimod har hun flittigt delt sin historie, sine oplevelser og erfaringer med alle, der ligesom hende brænder for at bryde tabuet om at være anbragt uden for hjemmet.

30 år i og med Home er det blevet til for Gitte. Rejsen har været lang, og Gitte har aldrig givet slip - og omvendt. Værdier som ordentlighed, nærvær og troværdighed er drivkraften, som det altid har været.

Igennem alle årene i Homes historie er mange, mange unge vendt tilbage med gode historier. Gitte er en af dem - og i dag står hun i spidsen for at skabe endnu flere af de gode fortællinger, der giver de unge muligheden for en ny begyndelse - og en god fremtid.

Gitte Mai Mostel - Børnehjælpsdagen og Priskomiteen vil gerne anerkende dig for din ekstraordinære indsats til fordel for anbragte børn og unge, herunder dit innovative arbejde med at skabe uddannelsesmuligheder for de unge samt for at være en betydningsfuld rollemodel."

Med prisen følger et pengebeløb på 10.000 kroner.

Taknemmelig og beæret Halsnæs Avis talte med prisvinderen, da hun var kommet ud efter prisoverrækkelsen:

"Det har være en virkelig flot og smuk dag. Jeg er på alle måder dybt taknemmelig og beæret over at modtage netop Børnehjælpsdagens pris. Det betyder rigtig meget for mig."

"Det var overvældende at høre alle de ord om sig selv - at høre sin egen historie, gennem de 30 år jeg har været med, genfortalt af socialministeren. Hun gjorde det flot."

"Og det bedste var at modtage prisen omringet af min familie," fortæller en glad Gitte Mostel.