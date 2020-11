Prisoverrækkelse på nettet

Overrækkelsen af Frivilligprisen i Halsnæs Kommune var oprindeligt programsat i september, men forsamlingsloftet satte midlertidigt en stopper for begivenheden, der hylder den frivillige indsats i kommunen.

Torsdag den 3. december sker prisoverrækkelsen i en live streamet udgave, hvor borgmester Steffen Jensen uddeler førstepræmien på 5.000 kroner, og der desuden overrækkes 2.500 kroner fra Lions Club til to andenpladser. De tre frivillige aktiviteter er blevet indstillet af eksempelvis borgere og derefter udvalgt af en jury. Med til førsteprisen hører et værk lavet af billedkunstner og keramiker Thora Finnsdottir.

Frivilligprisen er en anerkendelse til frivillige grupper, foreninger og initiativer i Halsnæs, der:

• yder en særlig indsats i det frivillige sociale arbejde.

• gør en forskel for mennesker, der har brug for en ekstra hånd i medborgerskabets ånd.

• skaber opmærksomhed og interesse omkring det frivillige sociale arbejde.

• fortjener et skulderklap for indsatsen.

Prisoverrækkelsen live streames på facebook.com/Frivilligcenterhalsnaes torsdag fra kl. 13.30.