Pressede pædagoger må undvære nye kollegaer

Corona-situationen og pædagogmangel skyld i, at Halsnæs Kommune i 2020 'sparer' godt 4 mio. kroner på dagtilbudsområdet - det svarer til cirka otte pædagoger

08. januar 2021

Det var meningen, at der i 2020 skulle ansættes mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud, som i årevis har kørt med normeringer langt under landsgennemsnittet.

"Der var afsat 6,4 mio. kr. til flere pædagogiske personaler i dagtilbud i 2020 fra statslig og kommunal side til sammen. Men det er tilbagemeldingen fra flere af dagtilbuddene, at det er vanskeligt at rekruttere personale," fortæller Mads Ingvardsen, chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune, og tilføjer:

"Nogle stillinger har været i genopslag, fordi der ikke har været kvalificeret personale til den opslåede stilling eller nok kvalificerede til de steder, hvor flere stillinger har været opslået. Derfor er der flere steder tale om en forsinkelse i ansættelser af nye personaler, som giver de overskydende lønmidler."

Det har resulteret i, at der i 2020 er brugt ca. 4,1 mio. kroner mindre end budgetteret på dagtilbudsområdet.

Frederiksværk Børnehus har haft de største udfordringer med at nyansætte og 'mangler' derfor at bruge 1,2 mio. kroner.

Hundested Børnehus og Børnehuset Skåninggårdsvej har begge mindreforbrug på 0,6 mio. kroner, mens de resterende 1,7 mio. kr. fordeler sig på de andre børnehuse - med undtagelse af Baggersvej, der ser ud til at ramme budgettet.

Der mangler otte pædagoger "De 4,1 mio. kroner svarer til, at otte pædagogstillinger i Halsnæs ikke har været besat i hele 2020. Og det på et tidspunkt, hvor det pædagogiske personale er ekstra presset på arbejdsmiljøet," siger Hanne Byskov, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Halsnæs.

"Jeg anerkender, at den særlige coronasituation har givet nogle udfordringer i forhold til nyansættelser, men der er også et generelt rekrutteringsproblem."

"Jeg bliver bekymret, når der mangler otte pædagoger. Vi må sætte os sammen og finde ud af, hvordan vi skaber de bedste arbejdsvilkår, som kan trække pædagoger til Halsnæs."

Bedre løn vil hjælpe, men også f.eks. mere indflydelse på planlægning af den enkeltes arbejdstider, nævner Hanne Byskov.

Pressede og flade 4,1 mio. ubrugte lønkroner er rigtig meget, ikke mindst i en situation, hvor de ansatte i kommunens dagtilbud er presset helt i bund, påpeger Hanne Byskov:

"De er mast fuldstændig flade. Der er hele tiden nogen, som ikke er på arbejde af coronagrunde, samtidig med at corona giver personalet en masse ekstraarbejde."

"Man kunne godt have brugt nogle af de overskydende penge til at hjælpe pædagogerne lidt mere i hverdagen med noget af det praktiske arbejde. F.eks. ansætte nogle gymnasieelever til at spritte overflader og legetøj af."

"I det hele taget måtte der godt være mere fokus på rengøring. Det vil frigøre tid hos personalet, som de kan bruge med børnene."

"Det pædagogiske personale føler sig overladt til sig selv - helt generelt føler de ikke at der bliver passet på dem," siger Hanne Byskov.

Hun appellerer nu til politikerne, at de 4,1 mio. ubrugte lønkroner ikke bare bliver lagt i kommunekassen, men overføres, så de kan komme børn og personale i kommunens dagtilbud til gode her i 2021.